Si tienes un perro en casa, es probable que alguna vez te hayas cuestionado: ¿qué hacen nuestras mascotas cuando los dejamos solos? Algunos hallaron la respuesta gracias a las cámaras de seguridad instaladas en sus viviendas. Es así como un video viral ha sorprendido a los usuarios de Facebook, después de mostrar las travesuras de un can al pensar que nadie lo vería.

Precisamente, una mujer de la ciudad de Los Ángeles, en California, Estados Unidos, jamás imaginó que su querido gran danés se volvería viral en las redes sociales luego que fuera encontrado en una situación un tanto particular cuando regresó a su casa.

El video muestra el momento en el que la mujer ingresa a su patio y se lleva tremenda sorpresa al ver a su perro tomando un baño caliente en el jacuzzi con masajeador. “¿Estás en el jacuzzi? ¿Tú solo te has metido allí?” se escucha decir a la joven.

En las imágenes se ve al can disfrutando placenteramente del baño mientras que su dueña observa sorprendida la escena. Lejos de tener la misma reacción, el can no se inmuta y abandona el baño de manera muy lenta.

El video fue compartido en Facebook, donde se ha convertido en uno de los videos virales de animales más populares de Internet, donde acumula más de tres millones de reproducciones y 34 mil reacciones.

