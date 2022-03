¿Qué pasa cuando una madre de familia muestra en redes sociales algo que no debía? Bueno, eso le sucedió a la usuaria Paola Patiño (@paolapaatino). La muchacha de México confesó que le envío una fotografía íntima a su progenitora y por error la subió a su estado de WhatsApp. A través de TikTok, la mujer compartió su peculiar historia y el video rápidamente se convirtió viral.

Todo comenzó cuando Paola Patiño llegó a una playa nudista. Tras quedar fascinada por el paisaje, la joven se sintió como “en su hábitat natural”, pues le agrada “estar desnuda”. Sin pensarlo dos veces, ella se quitó la ropa y se tomó una foto para mandársela a su mamá.

“Y se la mandé a mi mamá porque me dio risa, literal esa foto la tenía yo y mi mamá y nadie más. No se la mandé a nadie ni a mi novio, a nadie”, agregó Patiño. Sin embargo, la mexicana no imaginó que dicha imagen le traería varios ‘dolores de cabeza’.

Su madre filtró la fotografía

Al día siguiente, su madre le escribió para indicarle que unas personas (papás de unos compañeros de la secundaria) vieron su foto comprometedora. Paola pensó que la habían hackeado, pero no tardó mucho tiempo en descubrir la verdad.

Ante esta situación, Paola Patiño explicó que se comunicó con el hijo del padre que vio la imagen para averiguar lo que había ocurrido. “Le marcamos (al amigo de la secundaria) , nuestro compa bien modorro y yo de ‘oye fíjate que tus papás tienen mis nudes’ y nos dice qué raro, déjame les pregunto qué pedo”, señaló.

Después de algunos minutos, @paolapaatino supo que su madre subió sin querer la fotografía a las historias de WhatsApp. “Entonces ya me pone ‘oye ya me dijo mi papá que la foto la subió Moni a sus historias de Whats’”, contó la chica.

Una mala experiencia

Si bien la fotografía se eliminó, Paola reconoció que sí fue una mala experiencia. “Mi mamá subió mi foto a sus stories. Es decir de verdad, los papás con tecnología así. La peor experiencia de mi vida. Mi mamá me iba a arruinar la vida para siempre”, comentó Patiño.

¿Cómo se crea un video viral?