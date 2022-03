¿Lo puedes lograr? Los acertijos y retos visuales siguen siendo un boom en el mundo del Internet, por ello, en esta nota de EL BÓCÓN te dejamos un reto nivel experto para el fin de semana y lo puedas resolver tomándote el tiempo adecuado para lograrlo.

Cabe mencionar que 2 de cada 10 personas pueden lograr resolver este reto visual que consiste en encontrar la palabra ‘PATO’ dentro de todas las palabras ‘RATO’ que hay en la imagen. La misión de este reto no es solo encontrar la palabra, sino que tienes que lograrlo en menos de 10 segundos.

Encuentra la palabra PATO en menos de 10 segundos

A continuación, te mostraremos la imagen que está llena de ‘RATO’, sin embargo, deberás encontrar la palabra ‘PATO’, pues el reto es hallarla en menos de 10 segundos. Presta mucha atención para que puedas lograr este reto y seas una de las pocas personas que puedan superar este reto nivel experto.

¿Cómo te fue con el reto visual?

¿No lograste encontrar la palabra ‘PATO’ en menos de 10 segundos? No te preocupes, no se acabará el mundo por no hacerlo, sin embargo, debes estar más atento y rápido para el próximo reto. Pues la mayoría de personas no han podido superar el reto en menos de 10 segundos.

En cambio, si lograste superar el reto visual del fin de semana, felicitaciones, eso quiere decir que estás dentro de ese grupo pequeño de personas que tiene una mirada aguda y que las distracciones no pueden fácilmente contigo.

Solución del reto visual nivel experto

Si no lograste superar el reto visual y te diste por vencido, tranquilo, aquí te dejamos la solución del acertijo. Pues si miras la imagen, la palabra ‘PATO’ está camuflada en la parte superior derecha, exactamente en la tercera fila. Sino, puedes mirar la imagen que te dejaremos.

VIDEO RECOMENDADO