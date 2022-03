Los retos visuales en Internet, son pan de cada día, por ello en EL BOCÓN te queremos dar un ‘descanso’ o refrescamiento de la mente para que puedas resolver este reto visual que está catalogado en el nivel PRO.

Hasta el momento, solo el 2% de usuarios han podido resolver el reto visual en menos de 10 segundos, pues muchos han podido lograr el reto, sin embargo, se han tomado un poco más de tiempo.

Este reto visual se trata de encontrar la letra P dentro de varias letras R que verás en la siguiente imagen. Para poder lograr este reto deberás tomarte un descanso en medio de la actividad que estés haciendo, para poder conseguir un buen resultado.

Para lograr el reto visual, nivel PRO debes estar super concentrado y así, las distracciones no logren su cometido contigo. Pues, tener que encontrar la letra P entre todas las R podría tomarte un poco más de 10 segundos.

Aunque muchos usuarios digan que el reto visual es fácil, hasta ahora solo el 2% de personas han logrado encontrar la letra P entre todas las R y así conseguir un buen resultado.

Analiza tus resultados

Si tu respuesta es que lograste encontrar la letra P dentro de todas las R en menos de 10 segundos, felicitaciones, tienes una mirada aguda y formas parte de ese 2% de personas que sí lograron resolver el reto visual.

Sin embargo, si no lograste encontrar la letra P entre todas las R, tranquilo, no eres el único que no lo has podido lograr, pues el 98% de personas no lo ha logrado

Solución del reto visual

Si en caso no lograste resolver el reto visual, te contamos dónde está ubicada la letra P. Pues solo debes de ir a la última fila y empezar de izquierda a derecha.

