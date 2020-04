→ VIRAL → En tiempos del Coronavirus vemos varios videos virales en diversas redes sociales como Facebook, Youtube y Twitter. En esta ocasión, un sicólogo de Estados Unidos no tuvo mejor idea que pasar la cuarentena con su perrito, el cual ha causado gran sensación por lo que te vamos a contar a continuación.

Resulta que el psicólogo de la ciudad de Michigan en USA, Ben Campell en medio de la cuarentena por el covid-19 se compró una dentadura postiza para hacer muecas, bromas y así no morirse del aburrimiento en el confinamiento. Pero, este nunca imaginó que su mascota, Thomas también le siguiera los pasos. El momento quedó inmortalizado en un video que ya es tendencia en el ciberespacio.

El video que dura aproximadamente 26 segundos muestra como el pequeño terrier es captado con la dentadura postiza puesta como si se tratase de su propio dueño. Al ver que Ben lo persigue con la cámara, el can trata de ocultarse, pero finalmente lo único que consigue es que su cuidador estalle en risas durante todo el tiempo. El clip ha tenido gran aceptación entre los usuarios y ha sido compartido en tiempo récord.

Ben habló sobre ‘Thomas’ en Facebook

Ben, el sicólogo de Estados Unidos que se hizo popular a su perrito terrier publicó en Facebook: “Me compré unos dientes falsos gigantes para hacer aIgunos chistes durante la cuarentena y olvidarme un poco del encierro, pero... bueno. Thomas se los robó de la mesa” ¡Woah! ¡Parece que Thomas es un virus! Quiero decir ... ¡se ha vuelto viral!".

¿Qué clase de Terrier es Thomas?

Thomas, el terrier que se hizo viral en tiempos de coronavirus por robarle la dentadura falsa a Ben, sicólogo de Estados Unidos, es de raza Terrier Sedoso Australiano o Australian Silky Terrier. Estos canes son pequeños, compactos y muy livianos. Su cola es de implantación alta cuando va amputada y de longitud media sin amputar.

Esta especie animal se desarrolló en Gran Bretaña y en una segunda fase en Australia en el transcurso del Siglo XIX. Los perritos Thomas son de una raza creada para hacer compañía, aunque también se le considera como un buen guardián. Ellos son aptos para la vida rural y urbana, pero si se trata de espacios pequeños se adaptan a la perfección.

Perrito fue regañado por su dueña y la reacción conmueve a millones en redes sociales

Solo quienes han perdido un perro conocen el dolor de ese tipo de experiencias. Es por eso que una mujer de México no tuvo otra opción que regañar a su perro por haber salido de casa a escondidas. El video se volvió viral en las redes sociales por mostrar al can “pedir disculpas” a su propietaria por lo mucho que lo sentía.

En las imágenes del video de Facebook, se puede apreciar a una mujer enojada que le llama la atención a su perro de raza pitbull, llamado ‘Kafi’, por haberse escapado. El can se encontraba muy atento a las palabras de su ‘mamá’, mientras que a su costado había otro perrito, de color canela, que no entendía muy bien la situación. “Tu sabes que de aquí no tienes que salir. ¿A dónde te fuiste? Casi te atropellan allá afuera por andar de vago, casi te atropella un carro, siete carros”, dice la joven muy ofuscada.

Mientras le llamaba la atención a ‘Kafi’, el otro perro intentaba acercarse a su dueña para darle cariño, pero ella le pide que se siente y el animal muy obediente le hace caso. Entonces, les vuelve a decir que no tienen que salir de la casa. “¿Dónde estabas? No te tienes que salir. Nunca te tienes que salir de aquí. Para qué te vas a la calle”, continúa diciendo la joven a su perro de raza pitbull.

Perrito fue regañado por su dueña y la reacción conmueve a millones en redes sociales

Joven realizó mortal maniobra en un piscina que pudo costarle la vida y es viral (16/04/2020)

