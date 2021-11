Cuando Santiago Salazar escribía su último capítulo dentro de la cancha con el Sport Boys, en el 2011, el defensa Alexander Callens cumplía su segundo año como futbolista profesional en el equipo rosado, previo salto al Real Sociedad B de España. Por eso, “Cafú” no solo aplaude el alentador presente del actual jugador del New York City con la selección peruana de fútbol, sino también considera que es el indicado para frenar al goleador de las Eliminatorias Qatar 2022, el boliviano Marcelo Martins.

“Callens, por su velocidad en su juego, es el que marcará a Martins, un delantero que es efectivo en el área. Seguro hará lo necesario para sacarlo de la zona de riesgo, cortar las jugadas. Alexander está yendo bien a las coberturas, lee muy bien el juego, no habrá inconvenientes”, indicó el exjugador a El Bocón sobre el ahora jugador de la selección de fútbol de Perú.

Hay que anular a Martins

Eso sí, pidió no descuidar la marcación del “Matador”. Tarea no solo del “chalaco”, sino de toda la retaguardia bicolor. “A esa clase de jugadores de experiencia, recorrido, trámite, no puedes darle un metro, pues te saca ventaja. Habrá que estar bien concentrados. Martins es un delantero que piensa en todas sus alternativas. Por ahí puede estar estático, pero buscará un descuido”.

Para el ex jugador campeón con el Club Alianza Lima en el 2006, el central de la selección peruana ha pulido sus virtudes futbolísticas y sumado confianza a través de la regularidad que le han brindado Ricardo Gareca. “En Boys siempre se mostraba rápido, con buen carácter, poco a poco se ha ido afianzando. Tiene un techo muy alto. Ahora tiene mucha tranquilidad para jugar, sabe cortar las jugadas. Se ha ganado un puesto en la selección. Mucha gente no le tenía mucha confianza sobre su rendimiento, pero ahora han cambiado el verso”.