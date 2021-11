Cuando Cristian Benavente apareció en escena, hace poco menos de una década, como una de las grandes promesas de la selección peruana, todos los aficionados de la Bicolor se emocionaron al máximo. Era un chico español con opciones de jugar por ese país, promesa del Real Madrid y que declaraba en los medios su amor por el Perú. Nada más conmovedor y efectivo para ganarse el corazón de la hinchada. Su camino parecía firme hacia la selección peruana y su consagración en ella como uno de los pilares. Sin embargo, eso no pasó con la llegada de Ricardo Gareca, quien eligió a Christian Cueva para el puesto. En su carrera profesional, Benavente tampoco pudo consolidarse a nivel de clubes. Fue nuestro primer Gianluca Lapadula y lo quisimos tanto...

Diez meses sin un partido

La última vez que Cristian Benavente jugó un partido oficial fue el 27 de febrero del 2021. En este noviembre se cumplirán 9 meses de eso. Desde entonces, se ha sabido poco sobre el presente y futuro del mediocampista que alguna vez fue pretendido como uno de los caudillos de la selección de fútbol de Perú. El Chaval se ganó el cariño mucho más rápido que Gianluca Lapadula, aunque quizá el problema es que nunca lo hizo en base a partidos, como Lapadula, sino en base a una expectativa que se construía en base a la ilusión. Nada más que eso.

Con los años, esa incapacidad para ganarse un lugar en la selección peruana se respaldó en su incapacidad para consolidarse en algún club de fútbol. Recién el 2019 pudo debutar en una Primera División, lo que evidencia cuánto le costó ascender a nivel profesional y dejar de ser visto como una promesa de menores. En la selección, Gareca le bajó el dedo y optó por un polémico Cristian Benavente, decisión que aunque fue poco bien recibida, el tiempo se encargó de respaldarlo.

Un millón menos por año

Hoy en día, Benavente cumplirá 10 meses sin un partido profesional y su valor de mercado según Transfermarkt se ha reducido en los últimos 4 años de 5.5 millones de euros a 1.5 millones de euros, es decir se ha devaluado un millón de euros por año. es más, apenas con 27 años, ya se le ha relacionado con la posibilidad de fichar por algún club del fútbol peruano, debido a que en Europa no encuentra equipo. Actualmente pertenece al Pyramids de Egipto, donde no es considerado y no fue inscrito para jugar la Liga. Recordemos que a ese equipo llegó como figura con un salario millonario, pero un cambio de timón hizo imposible que se le siga cumpliendo el salario, por lo que el club busca venderlo con urgencia.

LEE ADEMÁS