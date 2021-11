La selección peruana no tiene otra alternativa que ganarle a Bolivia este jueves para seguir con vida matemáticamente en las Eliminatorias Qatar 2022. De no hacerlo, las opciones de alcanzar el repechaje se reducirán al mínimo así se logre luego una victoria ante Venezuela. Si la selección de fútbol de Perú no suma de a tres, otro afectado directo será el técnico Ricardo Gareca, quien finaliza su contrato con estas Eliminatorias.

Juan Carlos Oblitas lo recalcó en su última conferencia de prensa, Gareca finaliza contrato con el fin de estas Eliminatorias y su permanencia luego de esta fecha es incierta. Eso sí, en caso de no lograr la clasificación es muy poco probable que Ricardo Gareca continúe y apueste por un nuevo proceso eliminatorio al mando de la selección de fútbol de Perú.

El contexto de Gareca

Gareca ha tenido que padecer la pandemia por largo tiempo encerrado en Lima y los continuos malos resultados de este proceso, sumado a las críticas, notoriamente lo han desgastado. A eso se suma el lento proceso de recambio en la Bicolor, que asoma como difícil de efectuarse de manera efectiva incluso para el proceso eliminatorio próximo.

Por lo pronto, toda la energía de la selección peruana está puesta en ganarle este jueves a Bolivia y el próximo martes a Venezuela, con lo que se cumpliría con la tarea de sumar seis de seis y esperar que, dándose los resultados más lógicos en la fecha, Perú termine esta fecha doble muy cerca del quinto lugar, objetivo para clasificar al repechaje.