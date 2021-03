Antonio Gonzales es noticia no solo dentro de la cancha, sino también en las redes sociales. Y es que, el ex jugador de Universitario de Deportes siempre es blanco de “memes” por parte de los hinchas o usuarios, quienes lo vacilan y hasta generan tendencia de sus “chaplines” a lo largo de su carrera en el fútbol. En charla con El Bocón, el futbolista compartió cómo nacieron algunos apoden cuando era capitán del equipo crema, el que defendió una década. También se refirió a su compadre Wilmer Aguirre y sus opciones de llegar a Alianza Lima.

¿Cuál es tu reacción cuando te llaman “Toñi Kroos”?

(Risas). Esa “chapa” me la puso Joaquín Aguirre. Y es que él se creía Jordi Alva, más abusivo. La pasábamos bien en la “U”. Mientras sea en buena onda, normal, me saca sonrisas. Se hizo viral en una época, ¿no? Pero yo no soy de redes sociales.

¿Qué técnicos marcaron tu carrera en el fútbol?

Ángel Comizzo, Ricardo Gareca, Juan Reynoso y “Chemo” Del Solar. Comizzo me dirige en una etapa madura de mi carrera, había mucho diálogo, comunicación. Lo bueno es que se dio el campeonato, y se reforzó esa relación. Con Ricardo jugué todos los partidos, sea en Apertura o Clausura. Siempre me decía: ‘Antonio, habla en el campo, con lo que trabajes’, me salió buen año. Juan Reynoso, mira como valoran su trabajo en México. Se ganó el respeto en el exterior como entrenador. Uno de los mejores que me ha dirigido. “Chemo” también fue otro gran técnico.

¿Por qué crees que nació el cortocircuito entre “Chemo” y el “Puma”?

Son adultos, el tercero sale sobrando. Ojalá vuelvan a reconciliarse. Ambos han dejado huella en Universitario. Más allá que “Chemo” dirigió en Cristal, estuvo en los momentos más críticos de la “U”. Hay gente que no recuerda eso.

¿Y tu hijo Mayer Simao también juega al fútbol?

Sí, está en la César Vallejo. Juega de 5, igual que yo, categoría 2007. Ahora me dedico a darle algunos consejos.

Antonio Gonzales fue figura y referente por muchos años en Universitario.

EL LOOK DE ARTURO VIDAL

¿Muchos recuerdan el corte a lo Arturo Vidal?

Ese corte fue por una apuesta con mi hijo (Mayer Simao). Perdí jugando al play station, así que tuve que cumplir y me corté el cabello a lo Vidal. Hubo “chacota”, pero mientras todo era con buena onda, normal.

¿El “Zorrito” Aguirre, tu excompañero en Piratas, ¿volvería a Alianza Lima?

Tiene vigencia, el “Zorro”. Ojalá le salga lo de Alianza u otro equipo. El trato con él siempre fue de respeto, y mira que nos enfrentamos varias veces en clásicos. Suma mucho por su experiencia, por haber jugado en el extranjero.

Hoy en día, hay chicos en el fútbol que piensan que lo ganaron todo

Y es que ustedes, el periodismo, no todos, pero los infla. Pero ellos deben tener personalidad, más si están en un grande. Deben tener equilibrio. Yo puse mi granito de arena con Andy Polo, “Orejas” Flores, y eso no se compra con dinero, sino con esfuerzo. Por ejemplo: Pablo de La Cruz, todos hablaban maravillas, pero ahora lo prestaron. Tiene condiciones, pero debió tener más cabeza. A mí me tocó con Ricardo Gareca, pero me importó más el tema de la cabeza. Nunca me prestaron, siempre la luche. Ahora veo que aparecen chicos, pero también desaparecen.

¿Hasta ahora hablas con Polo, Orejas o la Pulga?

Ellos escuchaban y se dejaban ayudar cuando eran jóvenes. Ejercía una labor en ese momento. Ellos eran desde chicos muy fuertes de la cabeza. Ahora no sé cómo estarán los nuevos chicos.

