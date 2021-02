Su nombre es Antony Mamani, jugó en Alianza Lima y ya tiene 30 años. ¿Lo recuerdas? El arquero de Alianza que con 20 años se hizo “famoso” tras un “ampay” en 2011 con un travesti y que para algunos lo “retiró” del fútbol. Nunca habló al respecto y en esta nota lo hace por primera vez. Ya tiene 30 “cheques” y lleva más de un año sin jugar, pero no se rinde y sigue buscando equipo.

Estuviste vendiendo pollos, luego trabajando en una fábrica. ¿En qué estás?

Ahora en un vivero como administrador en Puerto Supe (al norte de Lima). El tema es hacer de todo un poco, porque no hay mucha “chamba”. Más hay en el sector agrícola y alimenticio. De a pocos vamos saliendo adelante.

¿Cómo estás físicamente?

Entreno solo. Salgo a correr a la playa para ponerme en forma y agarrar un equipo de Segunda. Ahorita la Copa Perú está más complicado.

¿Para un arquero debe ser difícil por la forma de entrenamiento?

No tengo un amigo que me ayude. Me voy a correr y físicamente estoy bien. Están trayendo jugadores de todos lados. Ando viendo opciones y pensando en mi trabajo.

¿Hoy estás más maduro?

Cuando comencé mi mentalidad era otra, como cualquier chibolo. Me doy cuenta que las cosas no son así.

¿En qué pensabas?

La mente estaba afuera. Tenía las condiciones para jugar en Europa. Si había salido (André) Carrillo, yo por qué no, si tenía más condiciones que él. Pero en el fútbol es tener suerte y perseverancia.

¿Qué piensas cuando ves a André Carrillo en Arabia?

Me parece muy bien. Perfecto. Así es el fútbol, tienes que ser constante.

¿Te faltó tener a alguien al costado?

Nunca me faltó nada porque siempre mis padres me apoyaron en todo. Me faltó suerte y ser perseverante.

Antony Mamani tiene un negocio de venta de pollos por delivery en Chorrillos. (GEC)

EL BENDITO AMPAY

¿Sientes que ese famoso ampay (con Michelle Cárdenas) te perjudicó?

Sí, porque a las finales no me dieron otra oportunidad en el fútbol para sobresalir. Ahora la gente sabe cómo trabajo y cómo soy.

¿Qué concepto tienes de Magaly Medina?

Le dieron mucha importancia. Era chibolo y para qué darle importancia a alguien que no tenía nada que ver ahí. No declaré porque mi abogado me dijo que no declare. A las finales a mí me sembraron, fue una mentira. Todo fue un show.

Uno queda con la imagen de ese episodio que te perjudicó...

Lamentablemente sí. Pero, hay gente que confía en mí. No solo acá, también en el norte y me conocen. Lo único que me faltó fue suerte.

¿Te generó bromas por parte de tus compañeros?

En lo personal no, porque no hablaba mucho con algunos de ellos. Fue personal y todo con respeto. Era un tema bien delicado y a nadie le va a gustar que lo jodan.

¿Anthony Mamani es bien hombrecito?

Sí. A las finales no fue como lo sacaron en la tele. En realidad me sembraron para sacarme de Alianza. Yo en su momento no declaré porque mi abogado me dijo. Y como yo era chibolo, no sabía qué cosa decir.

SE BUSCA CHAMBA

Conoces la Copa Perú. ¿Alguna vez te quisieron pagar para que te eches?

Sí. En el 2014 con Chavelines ante Cristal de Tumbes me ofrecieron, pero no lo hice porque yo soy leal a un club. Hacer eso es hacerme daño a mí mismo. Me ofrecieron 20 mil soles.

¿Estás casado y tienes planes de tener hijos?

Yo me casé en 2016. Mi plan es tener un hijo el próximo año, que pase la pandemia.

¿Tienes algún sueño o deseo?

Mi deseo a cumplir es regresar otra vez a Primera y demostrar a la gente que hablaba mal de mí que no fue así.

