Explotó. Milagros Leiva tuvo como invitado a Guido Bellido en su programa de Willax Televisión, el ex premier de la nación estuvo conversando con la periodista que lo venía entrevistando y fue ahí cuando Leiva le consultó cuánto tiempo había tardado en terminar la universidad.

Bellido no tuvo una respuesta rápida, sin embargo, le preguntó a Leiva cuánto era el resultado de 0.5 elevado a la -1 luego de que ella asegurara que fue alumna becada en la Universidad de Lima. No obstante, luego de la consulta, la periodista no aguantó más y explotó en pleno programa en vivo respondiéndole: “No me venga con estupideces”.

La pregunta y respuesta de ambos personajes viene siendo comentada en las redes sociales donde los usuarios aseguran que el popular ‘Pucka’ troleó a la periodista una vez más en su propio programa de televisión.

