Luis Urruti jugaba un buen inicio de temporada con Universitario al registrar cinco asistencias en la Liga 1 2022. Sin embargo, en la sexta fecha, sufrió una rotura de ligamentos cruzados y meniscos en la rodilla izquierda en el encuentro ante Municipal por lo que se estima que estará alejado de las canchas entre seis a ocho meses.

Ese tiempo de espera ya comenzó, pues el jugador fue intervenido con éxito en Uruguay. Tras su salida de la operación, el popular ‘Tito’ expresó sus primeras sensaciones sobre el momento que está atravesando y además, aprovechó para enviar un mensaje a su entorno.

“Ya me dieron el alta, agradecido a los directivos de Universitario, a Jean Ferrari por dejarme venir acá (Uruguay) con el médico que yo quería, que yo ya lo conocía. Agradecerle a ellos, a mis compañeros y a mi familia. Contento por salir de esto y ahora pensar en la recuperación y volver más fuerte que nunca”, declaró para Willax Deportes.

Asimismo, dedicó algunas palabras a los fanáticos de la ‘U’: “También agradecido a la hinchada que no me dejan de escribir y darme su apoyo, estoy sorprendido por el cariño que me han brindado todo este tiempo y espero devolvérselo cuando vuelva y lograr la tan ansiada 27″, añadió el jugador uruguayo.

En la misma línea, agradeció al plantel crema por el constante apoyo: “Mis compañeros se han portado muy bien, me han llamado, me escriben, no tengo palabras para agradecer a toda la gente. Ahora a prepararse para la recuperación que es la parte más difícil pero con las mismas ganas de siempre y volver con más fuerza que nunca”.

Luis Urruti publicó una foto tras salir de la operación

El futbolista de la ‘U’ publicó una fotografía en redes sociales en la que se le observa de buen ánimo en su domicilio en Montevideo. “Ya en casa, ahora si cuenta regresiva”, escribió junto a la imagen.

La publicación no tardó en llenarse de ‘me gusta’ y de buenos comentarios. “Con garra ‘Tito’, vamos con todo por tu recuperación”, “A recuperarse campeón, mucha garra Urruti”, son algunos de los mensajes que se pudieron leer en Twitter.