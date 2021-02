“Chalaco” con esquina, guapo dentro del campo, nunca arrugó por más que enfrentó a monstruos en España como Ronaldinho, el “Fenómeno” Ronaldo, Zidane, Raúl o Denilson, quien intentó hacerle la bicicleta en un duelo Zaragoza-Betis, pero terminó con raspones. Nos referimos al “Conejo” Miguel Rebosio, el exjugador de selección peruana, quien charló con EL BOCON de todo, como en su barrio.

Miguel Rebosio: “yo paraba a Mbappé”, un tweet que fue tendencia.

(Risas). No pensé que iba a causar revuelo. Hubiese sido difícil, uf. En mi tiempo, tenía que marcar a Ronaldinho, Ronaldo, Zidane, Raúl. Lamentablemente le tocó a Piqué. Mbappé está en su momento top.

¿Viste cómo se congeló Piqué? ¿Nunca lo alcanza a Mbappé?

Esa foto dio la vuelta al mundo. Quiso evitar que le hagan gol, pero Mbappé sacó su mejor repertorio de la galera e hizo un partido redondo. Un hat trick ante un Barcelona desconocido, que depende de Messi.

¿A qué monstruo marcaste con Zaragoza?

Denilson con el Betis me hizo la tarde. Era muy ligero, hizo la bicicleta. Le metí un raspón. Tuvo que estacionar en otro lado, la bicicleta.

¿Y el “caño” a Zidane?

Un amigo que vive en Inglaterra me envió unos recuerdos y ahí figuraba la foto del “caño” a Zidane. Yo siempre lo comentaba, pero no había imagen. Fue un recurso, y salió, ja, ja,ja.

SOBRE LOS SELECCIONADOS

¿En la zaga peruana: Abram, Zambrano, Araujo, Santamaría?

Araujo es titular pese a que su equipo no anda bien. En el caso de Abram hay un tema contractual, nadie discute su fútbol. Zambrano, lastima, que, al estar en Boca, hay cosas que se le van encima por pequeños errores. Pero a un extranjero no se le perdona nada. Carlos puede dar mucho más, no es el que todos conocemos.

¿Y en el fútbol local, con qué central te quedas?

A mí me gusta el juego de Gianfranco Chávez y Diego Minaya, quien tiene personalidad, guapo, va adelante, debería estar en un grande. Chávez hace lo justo, fútbol correcto, y al jugar en un grande como Cristal, cerró con goles.

¿Se le acaba el crédito a Alberto Rodríguez?

Él sabrá en qué momento le dirá adiós al fútbol. Lamentablemente tras haber estado en Alianza, se queda con un sinsabor. No es lo mismo descender con un grande.

¿Ángel Comizzo minimizó la historia futbolística de Sporting Cristal?

Él está en un equipo grande, pero no lo representa, lo dijo a título personal. Ningún exfutbolista de la U está de acuerdo con lo que dijo Comizzo. Lo he escuchado a “Orejas” Flores, al mismo “Puma”, el último ídolo de la “U”. Pasó el límite del respeto. Yo creo que fue más un tema populista para cautivar a la gente de la “U”, pero la hinchada no es tonta.

ELOGIOS A TAPIA

¿Renato Tapia va camino a la consolidación en España?

Está demostrando su calidad de futbolista, y va de la mano con su persona. Es importante la confianza que le ha dado el entrenador. Sé que hay equipos interesados en él. Coudet era aguerrido, y siempre lo aconseja.

¿Un mar de problemas tiene Ricardo Gareca para la convocatoria con miras a los duelos ante Bolivia y Venezuela?

Los chicos de la MLS estuvieron entrenando en Videna, pero se suspendió todo a través del Gobierno. Acá en Lima volvieron a cero. Todo es muy completo, depende a cada Estado por el tema de la pandemia. Acá la Liga1 se postergó. Tenemos solo un punto, y a todas las selecciones afectó. La logística no es la misma. Bolivia en La Paz, pero no es imposible. Los chicos han demostrado que pueden romper rachas.

¿Sorprendió el descenso de Alianza?

Ahora en frío, duele, por Alianza. Hubo decisiones que no fueron adecuadas. No tuvieron reacción. Hubo presión.

¿Ahora estás en la faceta periodística?

Yo doy mi opinión sobre lo poco o mucho pueda conocer de fútbol. Un gran grupo en Voces de Fútbol. Lo hago con intención de aprender siempre con transparencia para dar una opinión.