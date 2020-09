Un alumno del séptimo semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de México, denunció ser humillado por una profesora de su facultad. Según señala el estudiante, la docente lo humilló por conectarse a su clase virtual desde un cibercafé.

A través de sus redes sociales, Rafael Morales describió el incómodo momento que vivió durante una clase del curso de Derecho Civil, asegurando que la docente le advirtió que, de no ubicarse en un “lugar más decente”, sus notas se verían afectadas.

“El día de ayer, durante la clase de Derecho Civil IV, la licenciada se percató de mi situación al ver que yo estaba afuera de dicho establecimiento y en ese momento comenzó a realizar comentarios desagradables, ya que dijo que quería verme en un ‘lugar más decente’, que ya no estuviera así porque, al parecer, era el único y que mis compañeros sí estaban desde sus hogares”, escribió el joven en Facebook.

“Al escuchar esos comentarios, yo expliqué mi situación, a lo que me respondió que ella ya había dicho cómo quería que tomáramos las clases, que yo tenía que estar participando y al pendiente de estar enviando las cosas que fuera pidiendo, y que todo eso se vería reflejado en mi calificación, lo cual se me hizo algo absurdo, ya que, pese a la ‘dificultad que tengo’, yo he estado en tiempo y forma en cada una de sus clases”, explicó.

“Cabe destacar que no estoy buscando un beneficio en cuanto a lo personal, un apoyo para mí, no compañeros, sólo quiero hacerles saber esta situación porque es algo injusto, no solamente para mí, sino para otros compañeros que en su momento han tenido o se les puede presentar alguna dificultad para tomar las clases, o estar desde la ‘comodidad del hogar’, así como los licenciados quieren que uno esté”, agregó.

Poco después, Elvia Castañón ofreció una disculpa por su comentario, asegurando que en ningún momento fue su intención molestar u ofender a Rafael Morales.

El periódico El Universal de México informó que “la docente tuvo que acudir al llamado de la Defensoría de Derechos Universitarios y, frente a su titular, Urenda Navarro Sánchez, y del secretario General de la UASLP, Marco Antonio Aranda Martínez, ofreció la disculpa, diciendo que el objetivo en cada una de sus clases es la de aprovechar al máximo el tiempo y hacerlo con la mayor responsabilidad posible, buscando el beneficio de los alumnos”.

