Ricardo Belmont, el asesor anunciado por el presidente de la República, Pedro Castillo, y que luego lo dejaron de lado por haber criticado en el pasado al hoy jefe de Estado, ha vuelto a estar en el ojo de la tormenta por sus polémicas declaraciones sobre la comunidad LGTBI.

En una reciente entrevista con la periodista Milagros Leiva, en Willax TV, el ‘hermanón’ se fue de boca y soltó frases que han sido consideradas propias de una persona homófoba. Para el llamado ‘asesor de palabra’, los ‘invertidos’ carecen de amor y valores.

“La vida invertida, porque hay inversión de la vida, no hay valores, no hay amor, no hay educación sexual. Hay cambio de estructura morales. (…) Yo tengo un sobrino homosexual, tengo un primo del alma que ha sido homosexual pero es un señor”, dijo Belmont en “Milagros Leiva, Entrevista”. “Los maricones son maricones, para empezar”, agregó el exalcalde de Lima.

“Ser gay es un prestigio”

Lejos de darse cuenta de lo que estaba manifestando y el rechazo que sus palabras provocarían, Ricardo Belmont continuó haciendo gala de su particular forma de ver las cosas. “¿Tú crees que en la sierra alguien le podría decir a una de la provincia Víctor Fajardo ‘tú eres gay’? Esa palabra no existe en la sierra. Es un anglicismo. Ser gay es un prestigio hoy día. Si están en televisión y se besan y se abrazan y se adoran”, apuntó.

“Yo pienso que en un país libre, si hay libre empresa, ¿no hay libre decisión para transitar en las calles? Tú me acabas de hablar de las personas que optan por casarse con una persona del mismo sexo. ¿Hay libertad para casarse y te van a obligar a que te vacunes? Yo no entiendo, esa no es mi filosofía. O somos libres en todo, o no somos libres en nada. Porque la libertad es el don más preciado y está en la Constitución de todos los países del mundo”, subrayó.