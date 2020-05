Los animales expresan sus sentimientos de una manera muy diferente y que siempre termina por sorprendernos. La historia viral de Facebook que estás por conocer lo demuestra. En esta oportunidad, se trata de un perro callejero que se subió al auto de una pareja. Lo que ellos no sabían era que el can no solamente se ‘apoderaría’ del coche, sino también de sus corazones.