≫ VIDEO VIRAL | Todos los días encontramos millones videos en Facebook y en distintas redes sociales. Pero, quizá este sea el más triste, que por lo menos hoy verás, pues se trata del amor que siente y demuestra un dueño por su perro, aún después de muerto. Te contamos los detalles de este viral que ha conmovido a miles de usuarios en Tik Tok.

En plena cuarentena por el coronavirus, un hombre decidió realizar un melancólico video de Tik Tok en donde el principal protagonista sería nada menos que su perro. Para muchos un can es el mejor amigo del hombre. Para este tiktoker sin duda lo era, pues basta con ver los detalles que tuvo para producir el video viral para entender el profundo cariño que aún siente por su mascota fallecida.

Muchos cibernautas se han identificado con el usuario, pues en algún momento de sus vidas experimentaron la pérdida de un perro, gato u otro animal doméstico que rápidamente pudiera ganarse el cariño de toda una familia. De hecho, un gran porcentaje de la población está de acuerdo y compara estas pérdidas con la muerte de algún ser querido.

El Tik Tok más triste de todos

Diversos usuarios han coincidido que Luis, el muchacho que le dedicó un homenaje a su mascota muerta, ha logrado arrancar algunas lágrimas a sus seguidores justo en estos tiempos de cuarentena por coronavirus.

El Tiktok más triste de todos

Todo andaba bien en el video de Tik Tok. Luis tenía una caja con una gorra puesta, hecho que no hacía presentir lo que vendría a continuación: mostró una foto del pasado con la misma ropa, pero esta vez la gorra la tenía su perro.

Lo más llamativo del video fue que dentro de la pequeña ánfora se encontraban las cenizas del can. Esto sin dudas ha conmovido a los miles de seguidores de @Luisferuzca3, haciendo que el video se viralice en cuestión de horas.

