En los últimos años, todos los mandatarios que tuvieron en sus manos las riendas del Perú terminaron investigados por corrupción o en la cárcel. Este último también sería el destino del actual presidente de la República, Pedro Castillo, a decir del exalcalde de Lima, Ricardo Belmont.

En un video divulgado por un medio local, Belmont Cassinelli vaticinó cuál sería el futuro de Pedro Castillo una vez que termine su mandato. “A mí me da pena Castillo porque va a ser uno más de los que se va a la cárcel o termina rico y fugado del país”, aseguró el exburgomaestre.

“Yo temo que Castillo termine mal, me da pena por él porque lo veía un hombre sano”, añadió el popular ‘Hermanón’, hombre muy cercano a Vladimir Cerrón, líder y fundador de Perú Libre.

Resulta muy llamativo las críticas de Belmont hacia Castillo, pues en su momento el exdueño de RBC contó que, en mayo pasado, el jefe de Estado le ofreció la Presidencia del Consejo de Ministros en caso ganara las elecciones.

“Yo le agradecí, le dije que no lo esperaba y que no estaba en mis planes porque quiero dedicarme a mis proyectos personales por varias razones. Me dijo que lo piense”, apuntó el consejero de Vladimir Cerrón.

Gran amigo, consejero, analítico y sobre todo sincero. Una visita a la casa del Hermanón Ricardo Belmont. Agradecido por los buenos consejos. pic.twitter.com/JOOPh0uCpD — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) July 2, 2021

VIDEO RECOMENDADO

Paolo Guerrero no seguiría en el Inter tras solicitar su salida del club