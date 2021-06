Luego de que varios ronderos llegaron a la capital con machetes, la periodista, Magaly Medina mostró su preocupación por lo sucedido. “Que se les requise todos los machetes a todas las personas que están supuestamente haciendo una marcha pacífica”, expresó en su programa.

“No es una marcha pacifica aquella que ya levanta, que ya blande una arma en sus manos. No es una marcha pacífica aquella donde la gente comienza a querer levantar un rifle... Dónde está el Ministro del Interior, todavía no hay nuevo Presidente, ellos siguen en el Gobierno, siguen en funciones.. a la par estamos viendo que hay balazos, bandas, criminales y ahora tenemos que ver que hay machetes”, agregó.

La popular ‘Urraca’ dio a entender que ellos no han venido por sus propios medios, sino que hay alguien más que cubre con todos los gastos. “Estos señores con machetes han venido a hospedarse a los mejores hoteles de la ciudad. Ellos han venido en buses camas. Esos buses ahora están en los alrededores de los hoteles Sheraton y Los Delfines. No, ellos no han venido caminado, no han venido en sus camiones, ni en sus tractores”.

Magaly señala que hay empresarios que quiere ganarse la simpatía de “quién ya se está proclamando como nuestro Presidente, que hay que sobonearlo”.

LO MÁS LEÍDO