Beto Ortiz sorprendió a todos este jueves al aparecer en su programa “Beto a saber”. El conductor explicó luego el motivo.

Ello sucedió luego de que este jueves un grupo de jóvenes, seguidores de Pedro Castillo, llegaron a la Plaza San Martín con machete en mano. Beto Ortiz los imitó en su programa.

“Hoy hemos venido con el machete desenvainado porque hoy hemos visto que Lima ha sido invadida por una cantidad de personas que afilan sus machetes en las pistas, pero no se asusten, es cultura, es como ver a gente bailando la marinera, es como ver a gente bailando la chonginada, la tunantada, es una cosa digamos de danza típica, no se preocupe si usted está caminando por jirón de la unión, por la Avenida Larco y aparece un sujeto con uno de estos, no importa porque es cultura”, dijo Beto Ortiz en su programa.

