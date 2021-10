La designación de Ricardo Belmont como asesor del despacho presidencial sigue causando controversia por sus palabras antes de tener este cargo. Esta vez sacaron a relucir un video en el que critica duramente a la Premier Mirtha Vásquez.

A través de twitter un usuario subió un video en el que Ricardo Belmont critica la labor de Mirtha Vásquez como presidenta del congreso y hasta la llama caviar.

“No dio ni una ley, no apoyó nada siendo presidenta del Congreso y ahora es presidenta del Consejo de Ministros y yo no se que habilidad tienen estos caviares para meterse... se meten por la puerta falsa, siempre se meten por la puerta falsa. Y los caviares tienen prensa. Son los que promueven el matrimonio gay, la destrucción de la familia, que no haya educación cívica, el aborto”, dice Ricardo Belmont en el video.

