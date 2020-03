Ricardo Belmont protagonizó un polémico video que fue viralizado en redes sociales, donde afirmaba que nadie podía prohibirlo de meterse a la playa e incluso se sacó el polo previo a su ‘chapuzón’. Por ello, ha desatado diversos tipos de comentarios y uno de los que se pronunció fue Eddie Fleischman, el popular ‘Colorado’.

“Y yo que pensé siempre que “no hay colorado malo”. Los calificativos a este tipejo, me harían ensuciar mi Twitter y no vale la pena”, comentó Eddie Fleischman en su cuenta de Twitter sobre el polémico video del periodista.

Otro que también se pronunció en redes fue Marcio Valverde, quien no aguantó la falta de Belmont y respondió: “Como no hay tsunami csm y se lo traga solo al tipo”, posteó en las redes sociales. El periodista ha recibido una serie de críticas, pues no hacer caso a las recomendaciones del Gobierno complican la situación del coronavirus.

Los calificativos a este tipejo, me harían ensuciar mi Twitter y no vale la pena. https://t.co/5taNBrPgeD — EDDIE FLEISCHMAN (@E_FLEISCHMAN) March 18, 2020

La nueva medida de Martín Vizcarra

Luego de que muchos peruanos no respetaran la cuarentena que estableció el presidente Martín Vizcarra, este miércoles 18 de marzo decretó un “aislamiento social obligatorio” desde las 8 pm hasta las 5 am, a fin de evitar la propagación del coronavirus. De momento, en nuestro país hay 145 casos de infectados.

