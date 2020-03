#HOY Miércoles 18 en GOLPERU:



⚽️ 14:00 - Universitario vs Alianza Lima (Copa Movistar 2016)



⚽️ 16:00 - Alianza Lima vs Sporting Cristal (Copa Movistar 2018)



⚽️ 19:00 - Alianza Lima vs Comerciantes Unidos (Copa Movistar 2017)



Solo por los canales 14 y 714 HD de #MovistarTV