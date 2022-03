El comediante mexicano Roberto Andrade Ceron, conocido como Tío Rober, reveló en un podcast que abusó sexualmente de una mujer durante una fiesta.

En el episodio 28 del podcast ‘La hora feliz’, el Tío Rober hizo la confesión entre risas, lo que generó la indignación de todos los usuarios en las redes sociales.

“Estábamos echándonos unos mezcales. De repente, nos empezamos a besar y nos fuimos a la cama, nos seguimos besando, nos desnudamos. Ella ya estaba muy peda, yo también ya estaba muy pedo. Entonces, al momento ya de empezar a coger me paro a por un condón, de hecho ella me dice: ‘Ponte un condón’. Y cuando regreso ella ya estaba dormida”, contó.

¿Qué onda, @vivelatino, también ahí van a hacer confesiones de violación este par de miserables? ¿De verdad las personas que asistan a un vive latino se merecen esta porquería? pic.twitter.com/pSkZLDiFSd — Feminasty (@CynthiaHijar) March 14, 2022

“Entonces, de repente fue así de ‘guau’ ¡Yo ya traía el condón puesto y todo!”, comenta entre risas. “Fueron como diez segundos en que mi moralidad empezó a chingarme la cabeza y dije ‘a ver, realmente ella me dio permiso, ¿no?’”, agregó.

Su compañero de podcast Cojo Feliz le respondió: “¡Chuta! Qué complicado”, dijo.

Por lo que el Tío Rober continúa: “Sí, lo hice, sí, me la cogí como un minuto y dije ‘no, no está chido porque no está reaccionando’, y dejé de hacerlo’”.

Sin embargo, comenzaron a reirse: “Pensé: ‘de aquí no va a salir una buena película’”, bromeó el comediante. “Cuando se bajó la peda, dije: ¡ah, cabrón!, ¿la violé?”, terminó de contar y los dos soltaron una fuerte carcajada.

Luego de conocer esto, los usuarios pidieron la cancelación de su show en el Vive Latino y, finalmente, se confirmó que el cómido no estará ante la ola de críticas.

Hola. Este tuit es para informar que @TeAmoTioRober y @horafelizpodcas no estarán en el @vivelatino. — Cojo Feliz (@cojofeliz) March 15, 2022