A pesar que la presencia de Jorge Amado Nunes en Universitario de Deportes, tanto en su etapa como futbolista y como entrenador, solo duro algunos años, su amor y cariño por el cuadro crema no tiene fecha de caducidad.

El ex futbolista paraguayo manifestó que uno de sus grandes anhelos es ser dueño de la institución merengue para poder salir campeón de la Copa Libertadores, el máximo torneo internacional de los clubes en Sudamérica.

“Universitario significa para mi todo. Soy más que hincha. Quiero ser el dueño del club para poder regalarle a la gente lo que quiere, que es salir campeón de la Libertadores”, dijo a Hablando Fútbol.

Por otro lado, también fue consultado por sus experiencias pisando la cancha del eterno rival, Alianza Lima."Me va bien los clásicos en Matute, he ido como jugador, he ganado, fui como entrenador y también gané. Tengo los mejores recuerdos de Matute", agregó ‘El cenizo’.

La primera etapa de Nunez con camiseta crema fue como jugador. Llegó a tienda merengue en 1993 y de inmediato alzó su primer y único titulo como futbolista profesional. Años después, tuvo su chance como DT, durante 2006 y 2007 se sentó en el banquillo de la Universitario.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Clubes de la Liga 1 agradecen el apoyo económico de empresa televisiva durante el estado de emergencia

Jhoel Herrera sobre la situación de Universitario: “El que está administrando es alguien que solo le importa su empresa”

Universitario: ¿Quién puede reemplazar a Gregorio Pérez si no llega a Lima a tiempo?

VIDEO RECOMENDADO

‘Lolo’ cumple 107 años: ¿por qué es un ícono de Universitario de deportes y el fútbol peruano?