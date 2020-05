Jhoel Herrera sobre la situación de Universitario: “El que está administrando es alguien que solo le importa su empresa”

Jhoel Herrera manifestó su opinión sobre la situación que padece el equipo de Odriozola: “El que está administrando Universitario es alguien que solo le importa su empresa y nada más, así de simple. No es una personas que tenga empatía con sus trabajadores y piense en ellos, que son el mayor activo del club. Yo no entiendo qué pensará este administrador, el valor principal de un equipo de fútbol son sus jugadores y no pueden tratarlos como los han venido tratando”.

Luego se manifestó, sobre la realidad en que está el fútbol a causa de la pandemia del Coronavirus. “Creo que no solo la FPF, todo el gremio del fútbol mundial está haciendo el esfuerzo para que se reanuden las ligas. Pero tenemos que tener en cuenta de que todo se haga dentro de los parapetos de salud que exigen los organismos como el Minsa, porque tenemos que tener en cuenta que los futbolistas somos personas y se tiene que cuidar nuestra salud. Una vez que esto esté garantizado, se puede reactivar todo dé a pocos”, dijo a El Bocón.

Asimismo, detalló por qué no continuó en las filas del Real Garcilaso. “Si era una posibilidad que la familia Vásquez Granilla, me manifestó el segundo año que estuve con ellos, pero no nos pusimos de acuerdo por temas puntuales. Yo volví a Garcilaso en 2019 y aún no quería retirarme, los Vásquez no tenían por qué cumplirme el deseo de retirarme ahí. Yo les estoy agradecido a la gente de Garcilaso, porque siempre me trataron bien. Si ellos no consideran que yo voy a beneficiar su plantilla, no tiene el deber de contratarme. Si no pude retirarme ahí no pasa nada, quisiera retirarme en la ‘U’, porque soy hincha, pero ahora solo pienso en darlo todo por Huaral, que es el equipo que me da la posibilidad de jugar”, indicó.

Del mismo modo, herrera recordó su paso por los tres equipos grandes del Perú (Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal).

“Es una sensación muy bonita, una sensación de que pude hacer algo más de lo que había soñado, porque mi sueño era debutar en la profesional, porque no tenía más sueños, la verdad. Estoy muy contento y agradecido con mi carrera deportiva. Para algunos puede significar mucho, para otros no, pero lo importante es que para mí signifique algo, porque yo sé lo que pasé, yo sé lo que sufrí y haber logrado todo lo que logré. ¡Dios! Si supieran de verdad, a veces la gente habla sin saber”, declaró.

Finalmente, meditó sobre la posibilidad de haber jugador más tiempo con la selección peruana. “Seguro que si. Es más creo que pude llegar a la selección mucho antes, porque yo llegó a jugar Eliminatorias a los 32 años, aunque ya había tenido microciclos y amistosos. Por ejemplo cuando fue un buen momento para ir a la selección, que fue la época de ‘Chemo’ del Solar, él nunca me consideró y en ese tiempo yo estaba jugando en Europa, tal vez no en una liga del nivel que él quería, pero en mi posición había un jugador del médico local, con el que hubiera podido competir sin ningún problema. Me queda la espina de no haber podido jugar más en la selección”, sentenció.

