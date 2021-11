El sueldo de un futbolista, aunque esté en un equipo pequeño de Primera División, suele aumentar mientras se hace más importante, logra llegar a mejores equipos y mucho más cuando logra ser jugador de selección. Sin embargo, a veces el desconocimiento hace que ganen muy por debajo de lo que deberían.

Algo así le pasó al futbolista mexicano Carlos Salcido, quien inició su carrera como futbolista en Guadalajara, equipo grande de México. Logró debutar en Primera División y a los tres años de su debut, ya era un jugador que siempre estaba en las convocatorias de la selección mexicana.

Todo comenzó por una anécdota con un compañero Ricardo Osorio. Ambos estaban en la selección y cuando iban a Estados Unidos, Ricardo siempre llevaba regalos para sus familiares, algo que Carlos no podía hacer y no entendía cómo sí lo podía hacer su compañero: “No me alcanzaba ni para comprarme unas zapatillas”, contó en entrevista a ‘El canal de Javier Alarcón’.

De inmediato se dio cuenta que su sueldo no estaba a altura de los jugadores que estaban en su mismo rango de edad y con los mismos méritos para estar en la selección. Salcido perdió la vergüenza y consultó con Ricardo Osorio: “Le pregunté cuánto ganaba, él era casi de mi misma edad. Yo por entonces ganaba un aproximado a 20 mil pesos mexicanos (3 500 soles)”.

Carlos Salcido jugó por varios años en Guadalajara.

“Ricardo me dijo que ganaba cierta cantidad de dinero (muy diferente a la que Carlos percibía). También me dijo que no podía creer lo que yo ganaba, porque ya estaba un año en la selección mexicana”.

“Llegué a mi club y le dije a mi representante que no volvía a entrenar si no me pagaban lo mismo que a Ricardo Osorio. En ese momento me aumentaron y tuve mi primer gran contrato como profesional”, agregó Carlos Salcido.

Luego de sus buenas actuaciones en Chivas, el 2006 llegaría al PSV Eindhoven, donde jugaría y sería campeón al lado de Jefferson Farfán.

