Más de una opinión en la polémica jugada que se generó en el partido de Perú vs. Uruguay. Más de un jugador se mostró molesto por la decisión del árbitro y la falta de pronunciación del VAR por la jugada que pudo ser el empate para la Selección Peruana. Uno de ellos fue Jefferson Farfán que no dudó en realizar una publicación en sus redes sociales.

El delantero de Alianza Lima tuvo una breve y curiosa opinión sobre lo que ocurrió en el estadio Centenario de Montevideo. A través de su cuenta oficial de Instagram, la ‘Foquita’ mostró su molestia en una historia dentro del aplicativo.

Farfán publicó un emoji repetitivo, el mismo que reflejó su amargura, sin embargo, decidió no emitir más opinión al respecto.

Foto: captura de pantalla - Instagram

A diferencia de Jeffersón, quien decidió emitir una opinión más amplia fue Paolo Guerrero. El atacante peruano publicó en sus redes sociales un contundente mensaje.

“Con todo respeto que se merece la CONMEBOL, los árbitros y todas las personas que pertenecen al VAR, pero esto no es justo. Es inaceptable”, se lee en sus primeras líneas en las conocidas “historias” de Instagram.

“Espero que hagan algo porque en este partido se jugaba mucho y todo el mundo lo sabe. Espero que aparezca un responsable. Nos estarían quitando una clasificación a un Mundial”, sentenció.

La postura de Conmebol

la Conmebol difundió el audio y compartió las imágenes de cómo actuaron los miembros del videoarbitraje en esa acción en particular que llenó a cólera a varios futbolistas de la ‘Blanquirroja’ e hinchas.

En el video compartido por el organismo sudamericano, se escucha al juez principal, Daronco, contestarle a los peruanos “ellos van a chequear” ante los reclamos evidentes por la acción que podría haber significado el gol del empate a uno en el partido por Eliminatorias.

Con el juego en curso, los integrantes del VAR revisan la jugada una y otra y llegan a la conclusión de que el balón no traspasó la raya. “Vamos a chequear con la cámara, deja seguir y vamos con calma”, dice en un momento Wagner Reway. “Chequeando, no entró”, “El balón no entra todo, vamos a hacer un zoom acá. No entra todo”, sentencia Reway, después.