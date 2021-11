Roberto Abbondanzieri, o para muchos el ‘Pato’, fue uno de los arqueros más importantes de la historia de Boca Juniors. Ganó todo con el equipo Xeneize, cuando era dirigido por Carlos Bianchi, técnico campeón del mundo con Boca y con Vélez Sarsfield.

Antes de ser el arquero indiscutido de Boca Juniors y de la selección argentina, Roberto fue suplente por varias temporadas. Eran momentos donde el colombiano Óscar Córdoba era el titular en el equipo argentino.

Con la partida de Óscar, el ‘Pato’ tomó su lugar y fue campeón de la Copa Libertadores y luego del mundo, siendo titular en el recordado triunfo al Milan de Carlo Ancelotti, la temporada 2003.

Luego de ser fichado por el Getafe de España, Abbondanzieri volvió a Sudamérica para jugar y retirarse en Internacional de Porto Alegre, disputando 29 partidos la temporada 2010.

Aunque pudo seguir ligado al fútbol, siendo asistente de Martín Palermo, como lo venía haciendo en los últimos años, tras el fallecimiento de su padre el 2019, Roberto se dedicó a la vida en el campo.

“Me crié arriba de las máquinas, en las cosechadoras. Siempre fue la ilusión mía tener una. Mi papá estaría todo el día acá conmigo”, contó en entrevista concedida a Clarín.

Roberto para sus días en el campo, juntos a sus hijos. "Me apasiona", indicó.

“Es una soledad y una tranquilidad enorme. No podía pasar 15 días en Buenos Aires. Boca siempre jugaba los domingos y al otro día me iba al campo. Me servía para desenchufarme y me daba pilas para volver a entrenar los martes”, agregó el ex arquero.