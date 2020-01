Roberto Martínez es uno de los últimos referentes que ha tenido Universitario de Deportes en su gloriosa historia dentro del fútbol peruano. El exfutbolista y ahora dedicado a una academia de fútbol se refiere a la actualidad del conjunto merengue. Para Martínez Vera-Tudela el club debe “venderse” ante la difícil situación económica que vive.

Sobre el fichaje de Donald Millán

“A mí me parece un crack Millán, me encanta como juega, es más me identifico con él. Ahora tú vas a un estadio porque dices que eres hincha de Alianza o de la U. En algún momento se decía voy al estadio porque soy de la 'U', pero quiero ver a Candelo, Nunes, tenías opciones. Ahora ojalá me pase con Millán. Espero que el equipo juegue al ritmo de él”

Cómo analiza Roberto Martínez las últimas temporadas de la 'U'

“En los últimos años no he ido a ver a la 'U' porque me provocaba ver al jugador, me pasa con el Barcelona, ahí puedes ver a Messi, Iniesta cuando estaba, Xavi. En la 'U', Alianza, más vas a ver a lo que consigue el equipo, no a la individualidad. Guste o no hoy en día lo que importa son los resultados”

Acerca de las comparaciones entre Gregorio Pérez y Pablo Bengoechea

“Alianza no gusta mucho, pero ha metido tres Libertadores seguidas y casi 10 millones de dólares en ingresos. Si soy hincha de Alianza quiero que juegue bien, pero si entran 10 millones de dólares y juegas Libertadores…”, comentó.

Sobre la situación económica de Universitario de Deportes

“La 'U' se tiene que vender hermano. Basta con la idea de la gente que administra, basta con la idea de que van a vender Campo Mar, venderán Lolo, lo de la camiseta y que le van a cambiar el nombre. Si viene alguien para poner la plata, que lo vendan. Veo gente que organiza marchas, aquí, allá. Cholo, métete la mano al drilo y aporta, pues. Hay gente que está organizando marchas y sé que han llamado para pedir chamba, para ser gerente deportivos y todo, ya pues no nos engañen”

La jugada de Roberto Martínez que más recuerdan los hinchas de Universitario

