Cambio rotundo. En el mundial de Corea-Japón 2002, el delantero turco Hakan Sukur anotó en gol más rápido en toda la historia de los mundiales. Pues anotó un gol a los 11 segundos de iniciado el partido ante Corea del Sur en el duelo por el tercer puesto.

La historia de Hakan Sukur llamó la atención de todo el mundo luego de su anotación, sin embargo, luego de 18 años, el nombre del exfutbolista se ha convertido en viral en las redes sociales ya que ahora se gana la vida manejando un taxi para la aplicación de Uber.

Y es que el exdelantero Hakan Sukur dejó Turquía por los problemas en su país y viajó rumbo a Estados Unidos para pasar los años junto a su familia. Con 48 años, Sukur se ha convertido en uno de los taxistas más valorados de Washington.

Otro de los rubros a los que se dedicó Sukur fue a la venta de libros y también en emprender su propio negocio de café, que no tuvo mucha prosperidad. “Estoy empezando a trabajar ahora. No me queda nada en ninguna parte del mundo. Erdogan me quitó todo. Mi derecho a la libertad, el derecho a explicarme, a expresarme, el derecho al trabajo”, señaló Sukur en una entrevista.

