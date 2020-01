Germán Denis no era un goleador, al menos no cerca a sus 40 años, pero le sobraba experiencia, ubicación y presencia. Y vaya que Universitario de Deportes sufrió con su partida. Ángel Comizzo probó con Anthony Osorio, Alejandro Hohberg, Alberto Quintero y hasta Gary Correa, pero jamás encontró un '9′ para su once. Y los cremas terminaron el 2019 siendo un equipo sin gol.

Entonces, era obvio que la primera necesidad de Universitario de Deportes en sus refuerzos era traer un delantero que tenga el gol como su principal carta de presentación, y fue así como llegó Jonathan Dos Santos. El uruguayo ya había generado expectativa en los partidos de práctica; sin embargo, en el primer amistoso internacional ante Huracán comprobó que ha venido a cubrir la carencia que tenían los estudiantiles.

El uruguayo venía de jugar 32 encuentros el 2019, así que continuidad y ritmo de competencia tiene, un requisito que muchas veces se pasa por alto en el fútbol peruano. Además, anotó 13 veces y llevó a su equipo al tercer lugar de la Primera Divisón de Uruguay, clasificando a Copa Libertadores. Y esta pretemporada, Jonathan Dos Santos registra ya dos goles.

El domingo, pese a que para Universitario de Deportes era su primer duelo de exigencia y se enfrentaba a una defensa con casi 20 partidos encima, Jonathan Dos Santos brindó luces de lo que aportará este año al equipo. Más allá de su gol, donde no renunció a la jugada, aprovechó un error del defensa y anotó con mucha técnica y pocos nervios, todo lo que mostró en los minutos que jugó fue interesante.

Jonathan Dos Santos demostró ser un '9′ fuerte, que chocó tranquilamente contra dos zagueros, pero que también tiene técnica para salir fuera del área y tocar en primera el balón hacia ambos lados, asociándose con Alberto Quintero y Alejandro Hohberg. Además, tiene buen despliegue físico, lo que le permite colaborar con la marca y hacer el recorrido en ataque.

Pero no fue el único en llegar, Alexander Succar, el goleador de Universitario de Deportes en la actual pretemporada (con cuatro tantos), también arribó para ser una pieza importante dentro del equipo. El atacante está recuperando su mejor estado de forma y le brinda a Gregorio Pérez la opción de reemplazar a Jonathan Dos Santos o de poder jugar con dos delanteros.

Sin embargo, no queda ahí. Tener a Donald Millán, quien también es uno de los goleadores del 2019 con 23 ‘pepas’, también augura buenas estadísticas. Y hasta Iván Santillán, con 9 goles (gran cifra para un defensa) en Real Garcilaso el 2018, podrá sumarse en algunos partidos. Sin intentar generar falsas expectativas, este Universitario de Deportes 2020 promete cerrar el año con buenas cifras.

