Universitario de Deportes ha tenido el mejor arranque de las últimas 18 temporadas, obteniendo puntaje perfecto en las 3 primeras fechas de la Liga 1. Al mando de Gregorio Pérez, la 'U' ha mostrado solidez en todas las líneas y tienen un ataque de temer para el campeonato local. Jean Ferrari, dirigente de los cremas, habló sobre el presente del club, la continuidad del técnico y del cambio de administración.

”Muy contento por el arranque del campeonato , dejamos buena imagen en Libertadores. Lamentablemente pasan estas situaciones con el club y pareciera que no hay luz al final del túnel”, afirmó Jean Ferrari en Campeonísimo de Radio Fiesta. Además, lamentó la eliminación de la Copa Libertadores: ”Muy contento por el arranque del campeonato , dejamos buena imagen en Libertadores. Lamentablemente pasan estas situaciones con el club y pareciera que no hay luz al final del túnel”, añadió Ferrari.

De otro lado, sobre la continuidad de Gregorio Pérez afirmó lo siguiente: ”Yo he conversado con Gregorio Pérez para que se quede, el club está por encima de todo. Hasta que se oficialice seguimos trabajando, no podemos dejar todo a la deriva”, expresó.

Finalmente, el dirigente crema agradeció las muestras de cariño a los hinchas cremas: ”Me dan ganas de llorar el sentimiento de la gente y que muchos detractores míos se me acercan, lo único que digo es gracias” y fue enfático en que no trabajará con la nueva administración: ”Yo con esa gente (nueva administración de la U) no trabajo ni loco. Por ética, por valores, no hay forma”, sentenció.

También te puede interesar