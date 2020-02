Bajo el sol abrasador de Lima, César Gonzales transita el campo de fútbol del colegio Claretiano viendo a sus chicos formándose como deportistas, una imagen que le rememora los años 80, época en la que cumplía el mismo rol que hoy, pero guiando los regates, ‘pendejadas’ -como él dice-, y las locuras de Carlos ‘Kukín’ Flores en la incipiente Copa de la Amistad. Hoy, un año después de la partida del verdadero ‘10 de la calle’, ‘Chalaca’, su padre futbolístico, lo recuerda como fue: movido, terco, pero real.

¿Qué se le viene a la mente cuando le menciono a Carlos ‘Kukín’ Flores?

Siempre lo he tenido presente. Olvidarse de Carlos ‘Kukín’ Flores Murillo es muy difícil. Nosotros, los profesores, sabemos que él se buscó ese final. Lamentablemente lo tengo que decir. Él se buscó un final así. Nunca cambió, nunca mejoró, nunca quiso reinventarse en otra persona. Nunca quiso hacer las cosas mejor. El ‘Kukín’ futbolista y el ‘Kukín’ persona son dos cosas muy distintas.

¿Cómo le gustaría que lo recuerden a Kukin?

A ‘Kukín’ hay que recordarlo como lo que fue: un jijuna; como pelotero: espectacular futbolista; como persona: extraordinario; pero como ejemplo de juventud: no. ‘Kukín’ no fue ejemplo de juventud. Lo digo así antes que me caiga. ‘Kukín’ ha podido ser Ronaldinho, Rivelinho, Ronaldo o Messi, te lo aseguro y te lo firmó así me digan lo que me digan. Míralo a Messi, la maravilla que juega ese hombre. ‘Kukín’ era tan igual o mejor que él. Tenía cosas iguales o mejores que él, pero no quiso. ‘Kukín’ murió como debía morir porque él estuvo metido siempre en esos problemas, siendo un futbolista de nivel A-1.

chalaca

¿Qué cosas no cambió?

Su carácter era el mismo. El cariño de los amigos era el mismo. Andaba en un mundo que no era para un deportista; y en el caso de él, de un profesor, porque ya enseñaba en la Región. Sus andadas, su entorno social, habían cosas que no lo ayudaban. Y él tampoco quería ayudarse.

¿Recuerda cómo le avisaron de la noticia?

El profesor Roberto Aliaga me llamó y me dijo, pero yo no lo podía creer, no lo podía asimilar, pero al mismo tiempo sí podía. Porque él se buscó ese mundo, esa vida. Quizá mañana o pasado fallece la persona ‘Z’, y uno lo siente, pero en el caso de ‘Kukin’ lo sentí de dos formas, porque yo sabía que iba a terminar mal algún día.

Alguna buena anécdota que haya tenido con él...

Un día nos quedamos botados en Europa. Yo estaba a cargo del grupo y no había qué comer. Me fui con ‘Kukín’ a una panadería y tomábamos un pan baguette y un queso, porque teníamos que darle de comer a 14. Y ‘Kukín’, sabiendo que yo estaba con un sacón y con cosas guardadas allí, venía y me saludaba, me abrazaba y se me caía el pan por un lado. “Chalaca de mi corazón”, me decía, y se me caía el queso por el otro lado. Yo le respondía: “La rep... que te parió, lárgate hijo de p...”. Él lo hacía a propósito para que yo pase vergüenza.

¿’Kukín’ es el verdadero 10 de la calle?

Era un 10. Hay gente que pitea con el ‘10 de la calle’, pero bueno. Él nunca iba a responder como lo hacía en Sport Boys. La gente del Boys lo quiere, lo ama, lo idolatra; y sé que están molestos por el famoso ‘10 de la calle’. Pero algo de razón tendrán. Aunque hubo gente que lo quiso mucho, pero que le permitió muchas pendejadas a ‘Kukín’. Le han tapado muchas cosas. Yo también le tuve que haber tapado algunas cosas.