Raúl Ruidíaz será una de las cartas de ataque en la selección peruana esta fecha doble ante Bolivia y Venezuela por Eliminatorias. El delantero sabe que está en deuda por su falta de gol, pero confía en que pronto se le destapará el arco. Tiene claro que la competencia es dura con Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula y ahora más ante la posible convocatoria de Santiago Ormeño. El ex delantero de Universitario de Deportes también habla de la crema y de la relación con su hermano Yamir, quien juega en el equipo de Ángel Comizzo en una amplia entrevista en diario DEPOR Aquí solo dejamos un extracto.

¿Preocupa que la liberación de Seattle y no puedas venir a la selección?

Sí, el año pasado no fue así. La cuarenta es diferente en cada Estado. Nos perjudica a los que jugamos en la MLS, pero es parte de la pandemia. Queremos estar en los partidos importantes, no juego desde el 11 de diciembre, en la final, hay otros compañeros que no tienen competencia desde noviembre.

¿Se están vacunando en Seattle?

Imagino que llegando me darán información. Tengo amigos que se han vacunado. Sería más fácil para volver a la selección, ya no tendría que pasar cuarentena, lo que perjudica a los clubes.

Así no tengas ritmo de competencia y haya problemas por la cuarentena en la MLS, esperas jugar en La Paz

Sí, y es que nos jugamos todo ante Bolivia y Venezuela. Más allá no hay que preocuparnos si es altura, hace calor o frío, pues iremos a buscar el resultado. No importa el escenario, iremos con todo.

Hace poco, Miguel Trauco dijo: “esperen que se la abra el arco, entrarán todas”.

Miguel me para fastidiando, pero yo no quiero callar bocas. ¿A quién voy a defraudar? Jamás entro al campo con actitud negativa. Se lo que valgo, yo estoy muy orgulloso de las cosas que he logrado. Si se abre el arco es por perseverancia, trabajo, yo estoy en la búsqueda del gol.

Zurdazo de Miguel Trauco al corazón del área que es aprovecha por Raúl Ruidíaz, quien de un fuerte remate abre el marcador en La Paz

Sería lindo, ¿no? Yo estoy soñando con eso a cada rato. Por ahora, hay que seguir trabajando.

¿A qué peruanos sigues en el extranjero?

Me encanta Pedro Aquino. Un excelente jugador, más en América. Me siento feliz y orgulloso que le vaya muy bien. Me encantaría que juegue en la “U”, es un jugador distinto. Dentro y fuera del campo es igual. Es uno de los jugadores que más me llama la atención, igual a Renato Tapia, a Cuevita, espero que sigan todos así.

¿Gianluca Lapadula ya entró en sintonía con ustedes?

El grupo lo acogió bien, lo hizo sentir cómodo. Se sintió muy feliz, está muy contento con el grupo. Con su español masticado, pero se le entiende.

¿Hay más competencia por la “9”?

Sí, cada vez salen más chicos. Hay que esforzarse más. Hay buenos delanteros como Valera, Olivares, la competencia es buena.

¿Tu hermano, Yamir, es parte del primer equipo en la “U”?

Yamir es como mi hijo, siempre rezo y envío buenas vibras. Lo más feliz sería que mi hermano inicie su camino en Universitario. Tiene todas las condiciones para triunfar, si se lo propone. Está bien encaminado.

LEE ADEMÁS

-Avestruz Carty: “Ahora es fácil llegar a un grande y no saben ni caer, mira a Da Silva, mucho ampay”

-Bono 600 soles - Ingresa para ver si eres beneficiario

-Antonio Gonzales: “Me vacilo cuando me dicen Toñi Kroos” [ENTREVISTA]

-Antony Mamani: “Me sembraron (con un travesti) para sacarme de Alianza”

-Miguel Rebosio: “Raspé a Denilson, le hice un caño a Zidane, pero Mbappé hubiese sido difícil”