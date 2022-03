La selección peruana tuvo un brillante cierre en las Eliminatorias Qatar 2022 y se metió al repechaje para el Mundial, luego de vencer a Paraguay (2-0) en un decisivo encuentro. Según reveló SofaScore, reconocido portal de estadísticas, Yoshimar Yotún fue la figura del partido, aunque también Renato Tapia y Christian Cueva tuvieron actuaciones resaltantes.

De acuerdo al informe expresado por la mencionada fuente, ‘Yoshi’ tuvo un puntaje de 7.7, tras cosechar cifras individuales importantes: anotó un gol en su único tiro al arco, acertó el 81 % de sus pases, tuvo un pase clave, una gran ocasión creada, ganó siete de 10 duelos y recibió cinco faltas. Debido a ello, fue el mejor del cotejo.

SofaScore resaltó la actuación de Yoshimar Yotún en el Perú vs. Paraguay.

Por otro lado, la labor de Renato Tapia fue determinante para la ‘Blanquirroja’, que volvió a terminar con el arco invicto. Conforme a las estadísticas, el también jugador del Celta de Vigo concluyó 20 recuperaciones, siendo el futbolista que más quites realizó a lo largo de los 90 minutos ante Paraguay.

SofaScore resaltó la actuación de Renato Tapia en el Perú vs. Paraguay.

Finalmente, el portal alabó la actuación de Christian Cueva, quien habilitó a Gianluca Lapadula en el primer gol de la selección peruana. Según los datos, además de la asistencia, ‘Aladino’ sumó tres pases claves, cinco regates completos, dos centros precisos y 12 duelos ganados. Sin duda, el hombre vital en el esquema de Ricardo Gareca.

SofaScore resaltó la actuación de Christian Cueva en el Perú vs. Paraguay.

La emoción de Cueva por la victoria de Perú

Tras el partido, Christian Cueva expresó su emoción por acceder al repechaje para el Mundial Qatar 2022 con Perú. “Ponerte la camiseta de tu país es una gran motivación, pero siempre he dicho, el nivel de uno va de la mano de los compañeros. Sin ellos, nada es posible. También tenemos presente a Dios. Hace que nos fortalezcamos”, declaró el volante en conferencia de prensa.

“Yo no crezco si no está bien un ‘Yoshi’ Yotún, un Renato Tapia, un Sergio Peña. No me considero el mejor, el mejor es el grupo, el equipo y siempre daré todo por la selección”, añadió el talentoso volante.

“Fue una Eliminatoria donde venimos de menos a más. Tenemos una gran experiencia, y eso hace que en los momentos difíciles este grupo se haya unido y fortalecido. Por eso estamos jugando un repechaje y, para nosotros, eso es bastante”, sentenció.