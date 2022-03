Más allá del golazo que anotó para el 2-0 del Perú vs. Paraguay, Yoshimar Yotún está entre los jugadores de la selección que apareció en varios sectores de la cancha. Entonces, tras ese importante trajín, el volante sintió los estragos en la recta final y tuvo que ser cambiado por Horacio Calcaterra cerca del minuto 70.

Antes de que se produzca la modificación, el futbolista de Sporting Cristal ya había sentido una molestia en la pierna, pero continúo con las acciones. No obstante, ‘Yoshi’ fue a la disputa de un globo dividido, pero ya no pudo más. De hecho, el ex Cruz Azul levantó el brazo para dirigirse a la banca de los suplentes.

Con ese aviso, el equipo técnico de Ricardo Gareca ordenó que Horacio Calcaterra se aliste para entrar en juego. Yotún dejó el campo por uno de los laterales y caminó lentamente hacia el encuentro con el resto de sus compañeros. Según Movistar Deportes, el propio jugador admitió que tuvo un calambre que complicó su continuidad.

Perú vs. Paraguay: el gol de Yotún

Yoshimar Yotún apareció en escena sobre el final del primer tiempo del Perú vs. Paraguay para dar cierta tranquilidad a los hinchas que llegaron al Estadio Nacional. El mediocampista del cuadro local realizó una pirueta para definir y vencer la resistencia del portero Antony Silva. De ese modo llegó el 2-0 en el partido de la fecha 18 de las Eliminatorias.

Pero, antes de la resolución de ‘Yoshi’, hubo una gran acción del conjunto nacional. La pelota cruzó de punta a punta, pero la zaga paraguaya rechazó. No obstante, Christian Cueva se apoderó del esférico. Tal como ocurrió en el primero de la jornada, ‘Aladino’ se lució con una individual y luego cedió por el costado con Edison Flores.

El ‘Orejas’ levantó el esférico hacia el lado contrario, pero Omar Aldrete desvió con la cabeza. Sin embargo, esa intervención del defensor visitante fue clave para que Yotún se eleve en el aire, luego conecte de tijera. La pelota llegó hacia el centro del arco y el guardameta Silva poco pudo hacer para evitar el 2-0 de la Blanquirroja.

Gol de Yotún para el 2-0 del Perú vs. Paraguay. (Fuente: Latina Televisión)