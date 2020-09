Tras la derrota de Cusco FC frente a Alianza Universidad, Danilo Carando habló sobre el presente del equipo, la llegada del técnico Carlos Ramacciotti y los objetivos del plantel en esta temporada 2020-21. Asimismo, recordó su etapa en el Al Fujairah donde fue dirigido por Diego Maradona y de Ricardo Gareca.

¿Cómo están los ánimos tras la derrota frente a Alianza Universidad en la última fecha?

Hay sabor amargo por cómo se dio el partido. Tuvimos la posibilidad de marcar en la entrada con el penal que se falló. Creo que fue un encuentro en el cual no merecieron ganar ellos. Pudimos, al menos, haber conseguido el empate.

¿Si acertabas en el penal, la historia hubiera sido otra?

Creo que sí. Porque habríamos abierto el partido. Me tocó patear el penal, y bueno tuve que asumir las consecuencias.

Tres puntos que les hubiera permitido escalar 4 posiciones …

Uno tenía mucha ilusión de seguir sumando, creciendo como equipo. Nosotros entrenamos para que las cosas salgan bien y lastimosamente frente a Alianza Universidad no pudimos sumar. Aún nos quedan partidos y toca estar concentrados en ellos para seguir ganando y escalando.

¿Cómo llegan ante Llacuabamba?

Sabemos que hace dos partidos no conseguimos un triunfo, así que tenemos la obligación y ansiedad de conseguir los tres puntos el lunes. Estamos convencidos y tenemos que prepararnos para lo que se viene, porque no va a ser un encuentro sencillo.

¿Crees que la salida del técnico Ramacciotti afectó en los resultados?

Carlos venía realizando un gran trabajo, pero esto depende de los dirigentes del club y toca aceptarlo. Tanto yo como mis compañeros nos debemos a la institución. Hoy está Francisco Melgar, quien tiene el apoyo de todo el equipo. Lo principal es que nos vaya bien y poder sacar esto adelante. Queremos sacar torneos internacionales.

¿Ven aún la posibilidad de obtener un cupo a un torneo internacional?

Yo al menos siempre trato de pelear cosas importantes. Sé que mis compañeros también, porque siempre buscamos lo mejor.

¿Qué les ha dicho el profesor Francisco Melgar?

Francisco quiere que tengamos libertad, siempre y cuando seamos contundentes. Nos pide que demos lo mejor. Es un poco difícil a veces porque se vienen partidos seguidos, pero estoy seguro que el equipo va a ir creciendo y mejorando. Lastimosamente, al haber tan poco tiempo de descanso, no podemos trabajar tanto como quisiéramos. Es una situación difícil para todos, somos conscientes. Estamos ante una pandemia que no es normal, pero hay que estar todos juntos. Los equipos estamos en las mismas condiciones y aquí se verá quién está mejor preparado porque es el que terminará sacando ventaja.

¿Cómo ves la tabla de goleadores?, ¿Hay posibilidades de quedarse en la cima al finalizar la temporada?

Siempre es importante para un '9′ marcar y liderar la tabla, porque no solo sirve para lo personal, sino también para el equipo. De todas maneras creo que por encima está el club y uno trata de dar el máximo dentro del campo de juego por la institución. Si puedo marcar y aportar bienvenido sea porque así crecemos ambas partes. Es lindo estar en la pelea con los goleadores. La competencia siempre será linda.

¿Cómo han sobrellevado desde Cusco FC la paralización del campeonato?

Ha sido difícil entrenar dentro de nuestros hogares. Tocaba seguir trabajando para lo que se venía, porque sabíamos que íbamos a tener que jugar partidos entre semana. Ahora seguimos recuperándonos, y para ello hay que ser disciplinados, cuidarnos, descansar, comer bien, porque ello nos ayudará a recuperar ritmo de forma más rápida.

¿Cómo está trabajando la Liga 1 el tema de los protocolos?

Creo que se está haciendo un buen trabajo y esperemos que siga así para que no se corte el fútbol y podamos continuar trabajando este año que ha sido difícil para todos.

¿Qué opinas sobre los casos de indisciplina por parte de algunos futbolistas?

Creo que cada jugador es profesional y sabe lo que hace. La Federación no es nadie para estar diciendo lo que tiene que hacer un profesional. Obviamente todo el mundo se equivoca, cometemos errores, pero estamos en una situación donde no hay margen de error. Debemos ser responsables no solo dentro de nuestra casa, sino también fuera, porque somos figuras públicas. Tenemos que ser solidarios y responsables de lo que estamos haciendo. Hay muchos niños que te ven como ídolo, como figura, entonces nosotros tenemos que ser ejemplo para esos niños. Si uno no es responsable es difícil para que a alguien le vaya bien.

Diego Maradona y Danilo Carando coincidieron en el Al Fujairah del ascenso de la Liga Árabe del Golfo. (Foto: Agencias)

SU EXPERIENCIA CON RICARDO GARECA

Danilo Carando pudo aprender del técnico de la Selección peruana. Cuando jugaba en las divisiones inferiores de Talleres de Córdoba en el 2017, el 'Tigre, era el entrenador principal y realizaba entrenamientos de práctica con jugadores de la reserva.

¿Cómo ves el trabajo de Gareca con la Selección peruana?

Ricardo aparte de ser un gran entrenador es una gran persona. Yo tuve la suerte de tenerlo cuando era muy chico en Córdova, donde es un ídolo y ahí me formé. Lo que ha hecho con la selección es algo admirable y siempre le deseo lo mejor. Es un gran tipo, un gran entrenador. Lo que ha hecho él es increíble porque ha convencido al jugador de que es bueno y es algo difícil. Le deseo lo mejor a él y a la Selección Peruana. Solo tengo palabras de agradecimiento para este país.

¿Qué consejo recuerdas del profesor Gareca?

El cabezazo. Siempre me decía que el cabezazo debe ser frontal y que dentro del área tengo un segundo más para definir y que tengo que estar tranquilo. Que hay que tener paciencia, porque muchas veces en todo el partido no te puede salir el gol hasta el último minuto.

¿Influyó el crecimiento de la Selección en tu decisión de venir a jugar al Perú?

Surgió la posibilidad de venir a jugar el torneo peruano en el 2015 y me gustó el desafío, gracias a Dios es la cuarta temporada que tengo acá, estoy muy agradecido con todos.

DIEGO ARMANDO MARADONA

Danilo Carando ha jugado en el Al-Ahli Saudi FC de Arabia Saudita y en el Qatar Sports Club. El delantero también tuvo la oportunidad de ser dirigido por Diego Armando Maradona en el Al Fujairah de los Emiratos Árabes Unidos.

¿Cómo es jugar en Arabia Saudita?

Es un mundo totalmente diferente al nuestro. Yo tuve la suerte de estar en Catar y luego en Dubai y la verdad que es distinto. Es un fútbol más lento que el sudamericano, no se vive la misma pasión que la que se ve acá. También el tema de los horarios y el idioma y la cultura es complicado. Tienen la costumbre de rezar 5 veces al día y a veces el jugador entra medio durmiendo al campo porque estuvo rezando antes. Hay un montón de circunstancias que a lo mejor te juegan en contra, pero al menos yo tuve una linda experiencia.

Qué crees que es mejor, ¿jugar en un equipo importante en Asia o una liga importante de Europa donde no necesariamente tendrás continuidad?

Siempre para el futbolista lo mejor que hay es demostrar, jugar. Si estás en España y no juegas, es lo mismo que nada. Creo que lo importante es tener competencia, ritmo de partido. Es muy feo para un jugador ganar pero sin jugar o estar disgustado en algún lugar. Yo optaría por tener competencia, jugar y ser protagonista.

¿Qué se siente ser dirigido por Maradona?

Fue algo extraordinario. En lo personal es algo muy bonito. He tenido grandes entrenadores en mi carrera y estar con él y poder compartir, lograr el ascenso, ser una pieza clave, es algo que no olvidaré jamás.

¿Crees que Christian Cueva tomó la mejor decisión al no ir a Argentina?

A lo mejor él prioriza otras cosas. El torneo argentino es duro, difícil. De todas maneras ojalá que le vaya bien para que pueda aportar en la Selección.

