En el Perú todos lo recordaban vistiendo la camiseta de Cusco FC. Bueno, hasta hace unos días. Danilo Carando sorprendió a todos y fichó por Cienciano. Es más, su debut con el “Papá” fue por todo lo alto: marcó un “hat trick” ante Sport Boys. Tras ello, el atacante habló con El Bocón y contó sus metas para este 2021.

Danilo, la verdad que buen debut tuviste con Cienciano. Primer partido y tres goles. ¿Te lo esperabas?

Sí, la verdad que sí. Fue un partido lindo el de ayer, un rival complicado como es el Boys, es un desafío personal importante para mi estar en Cienciano, con mucha ilusión, con mucho compromiso, que se haya dado de esa forma de poder convertir en el primer partido tres goles la verdad que me sorprendió a mi también.

Tu varias veces has marcado tres goles en tu carrera e incluso al Boys. ¿Con qué sensación te quedas?

Yo ayer estaba mentalizado en que podíamos ganar. La motivación siempre es al máximo, tratar de salir a ganar, de proponer, que el equipo sea protagonista, gracias a Dios nos encontramos con un gol rápido, muy contento porque todo jugador cuando llega a un club es importante la primera impresión. Gracias a Dios me tocó marcar, sirvió para sumar de a tres, el equipo hizo un gran esfuerzo, si no hubiese sido por todos mis compañeros no hubiese marcado goles.

Danilo Carando celebrando uno de sus goles con Cienciano. (Foto: Liga 1)

¿Qué te dijeron tus compañeros?

Nada, me apoyaron, me felicitaron, hay un grupo sano, todo el equipo está mentalizado en conseguir cosas importantes, sabemos que el camino es largo.

Siempre estuviste identificado con Cusco FC. ¿Cómo se dio la llegada a Cienciano?

Yo ante todo estoy muy agradecido con la gente de Cusco FC, en su momento Real Garcilaso. Surgió la posibilidad, hace tiempo que Cienciano venía queriéndome contratar y no se daba. Este año se dio por una decisión personal, quería tenerlo como desafío tratar de aportar para que Cienciano vuelva a un torneo internacional.

¿Te llamaron algunos excompañeros de Cusco FC?

Varios compañeros de Cusco FC me llamaron para que vuelva con ellos, de acá también. Me entusiasmó Cienciano pues siempre mostró interés en mi, me llamo en su momento el “Profe” Grioni y luego también Víctor (Rivera).

¿Qué tal la experiencia en Austria?

Una experiencia muy linda, me hice querer por el club, por la gente, fue una decisión personal porque uno extraña a la familia, el idioma, tengo una edad que tampoco quiero andar tan lejos de mi país. Yo se que el camino con Cienciano va a ser largo y ojalá podamos conseguir el objetivo.

¿Tu familia está acá o en Argentina?

Mi familia está en Argentina, sabemos que el campeonato va a ser corto, 17 fechas y ya el año que viene pensar en acomodarnos.

¿Cómo viviste el título de Argentina en la Copa América?

Fue algo muy lindo, algo que todos los argentinos queríamos, muy contento por el pueblo argentino, por Messi también que lo venía buscando, Messi es un jugador muy querido, se lo merecía la selección poder conseguir la Copa América.

Y apareció un arquero como el “Dibu” Martínez que sorprendió

Así es son oportunidades que te da el fútbol, que todo jugador tiene que estar preparado y cuando te toque no salir más, uno tiene que prepararse día a día para crecer, ser mejor persona.

¿Sueñas con ser el goleador del campeonato?

Ojalá pueda colaborar con el equipo, ojalá pueda ser parte de la historia de Cienciano, ojalá pueda aportar con goles, ser el goleador del campeonato, sería buenísimo. Soy consciente que hace una semana y media estoy trabajando con el plantel; que me tengo que comprender mejor con mis compañeros. Ojalá que siga marcando y aportando al club.

¿Te pones una meta de goles?

Soy un tipo que me gusta ir paso a paso. Si me toca marcar marco, si no me toca marcar trato que el equipo tenga un buen funcionamiento y gane.

¿Te llevaste la pelota luego del “hat trick”?

Sí me lleve la pelota, todos los compañeros la firmaron y el cuerpo técnico también para tenerlo de recuerdo.

Danilo Carando con el balón tras sus tres goles ante Sport Boys. (Foto: Liga 1)

¿Tienes un sitio especial dónde pones todos esos recuerdos que te deja el fútbol?

La verdad que yo tengo un lugar donde guardo todos mis recuerdos, son lindos recuerdos que uno tiene que tener porque el fútbol en un momento se termina.

¿Cristal es el favorito, pero Cienciano puede darle pelea?

Cristal es un equipo que propone, tiene una identidad, un manejo muy bueno, tenemos jugadores para pelear, vamos paso a paso con humildad.