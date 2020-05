A sus 31 años, Danilo Carando ha jugado en más de una decena de clubes por el mundo. Sin embargo, su paso por el fútbol de Emiratos Árabes Unidos fue el que siempre recordará. El 2018 se dio arribo al Al-Fujairah de Dubai, donde estuvo bajo la dirección técnica de Diego Armando Maradona.

El artillero de Cusco FC reveló detalles inéditos de la primera charla que tuvo con el ‘Pelusa’, la cual estuvo cargada de puras palabras de elogio por parte del campeón del mundo con Argentina en 1986.

“Me temblaba todo. Entro al vestuario, él se paró y me dio un abrazo. Me dio la bienvenida. Yo me emocioné, me quebré, porque fue fuerte el impacto de verlo. Después me dijo: Te trajimos a ti para que hagas goles, puedes ver mi teléfono, tengo 50 mil delanteros pero yo me quedé contigo”, contó Carando en una entrevista con Cultura del Gol Oficial.

Las excentricidades no fueron ajenas en la travesía de Carando por el balompié emiratí. Recordó que tras dar vuelta un 2-0 en contra, en tan solo 45 minutos, esto provocó la emoción y algarabía de los jeques dueños del club.

“Cuando acabó el partido, era todo un loquerió. Veías a los árabes tirando relojes de lujo a la cancha. Mi representante me hacía señas desde la tribuna para que agarrara los relojes (risas)”, manifestó el futbolista de Cusco FC, quien terminó como el tercer máximo goleador del la Liga Peruana 2017.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Jugador de Gimnasia y un polémico comentario sobre Maradona “Me parece que no arma el equipo, él es más marketing”

Maradona tras final de temporada por la pandemia y salvación de Gimnasia: “Es una nueva mano de Dios”

El calentamiento épico de Maradona cumple 31 años [VIDEO]

VIDEO RECOMENDADO

Maradona en el fútbol peruano