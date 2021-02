Emanuel Herrera la dejó picando luego de arremeter contra Sporting Cristal. El ahora ex goleador celeste dejó el Rímac de manera sorpresiva para fichar por Argentinos Juniors y todos pensaban que la salida -aunque intempestiva- fue con final feliz. Sin embargo, el argentino esperó a estar en su país para sacar los trapitos al aire. Ante eso, el exjugador de Alianza Lima y también de Sporting Cristal, Waldir Saénz, no dudó en alzar la voz.

Palabra de goleador

Yo tenía la intención de continuar en Cristal, estaba cómodo ahí. Los estuve llamando y nunca me respondieron. Me hubiera gustado que me llamen, solamente hablé con el ayudante y el preparador físico”, aseguró Emanuel Herrera sobre su salida de Sporting Cristal para sorpresa de todos sus hinchas.

“No hablé con nadie, ni presidente, ni gerente deportivo ni con Roberto Mosquera. Me duele que no me hayan llamado para despedirse, por lo menos que lo hagan como corresponde, no solo por redes sociales”, fueron otras de las declaraciones de Emanuel Herrera para el programa La Voces del Fútbol.

Herrera compartió su primera publicación como futbolista de Argentinos Juniors.

La respuesta de Waldir

Esta reacción de Emanuel Herrera frente a Sporting Cristal dejó con mal sabor al exfutbolista Waldir Saénz, ahora panelista del programa SOBRE EL VERDE a través de diario DEPOR. Es así, como el ex goleador dio su opinión. “Esta resentido porque no se han despedido de él o porque no le han hecho una despedida como a Maradona en la bombonera, no entiendo, la verdad no entiendo”, afirmó el ex futbolista.

Waldir también intentó analizar la declaración de Herrera, donde dijo que nadie lo llamó para despedirse. “Si uno tiene amistades en el futbol, porque amigos son pocos, vas y te despides, qué quiso, que lo traigan, que lo lleven a la cancha, eso no se lo han hecho al Chorri, no se lo van a hacer a Carlos Lobatón, ¿Y entonces?”, agregó Waldir. “El club te esperó 8 meses, te recuperó, te hizo ser figura, ¿y ahora le pagas así?”, sentenció.

