Carlos Ascues era uno de los llamados a ser caudillos en Alianza Lima la temporada 2020. Sin embargo, las cosas salieron mal, muy mal y ya todos sabemos cómo terminó la historia: el equipo descendió, Carlos Ascues terminó ganándose la reprobación de la hinchada y salió por la puerta falsa. Fin de la novela. Sin embargo, la novela no acaba. Ya los clubes están por terminar la pretemporada en la Liga 1 y el “Patrón”, que hace algunos años llegó al Wolfsburgo de la Bundesliga, no encuentra chamba. ¿Qué le queda?, pues según algunos medios locales, su futuro estaría en el Sport Chavelines de la Liga 2 (antes Segunda).

Alianza Lima buscaba en Carlos Ascues un caudillo, alguien que se ponga el equipo al hombro y lo conduzca hacia el título. Sin embargo, eso no pasó. El mediocampista arrancó con el pie izquierdo la temporada, pues protagonizó ampays en verano del 2020 junto a su compadre Jean Deza. Esto, antes del debut de Alianza Lima en la Copa Libertadores. Producto de estos temas extradeportivos, fue sancionado con dos partidos, sin embargo finalmente sería convocado a la Libertadores.

Pablo Bengoechea era el técnico, pero terminó renunciando al cargo tras ver que el equipo no levantaba. Luego vino la pandemia y la cuarentena. Carlos Ascues fue el único jugador de Alianza Lima que no estuvo de acuerdo con bajarse el sueldo durante los meses que no hubo fútbol. Finalmente, la Liga 1 se retomó, pero el volante nunca logró cumplir con las exigencias. Incluso tuvo polémicas como aquella vez que celebró un gol con el gesto de callar a los hinchas.

En el mes de enero el futbolista fue captado por la Urraca en una fiesta organizada por Donny Neyra en el Callao. Unos días antes, había sido grabado disfrutando en tremendo juergón junto con Jean Deza en San Miguel, lo que hizo explotar las críticas.

A Segunda y frente a Alianza

La historia acabó mal y descendieron. Carlos Ascues pertenece a Melgar por el resto de la temporada, pero en tienda rojinegra no lo tienen en cuenta. Según el diario Líbero, el volante tendría su futuro en Sport Chavelines, club que sí se ha mostrado interesado de tenerlo para la temporada 2021 de la Liga 2, donde -irónicamente- enfrentará a Alianza Lima.

Por ahora, le quedan todavía semanas para decidir o quizá tentar un fichaje en el extranjero. La MLS, donde ya estuvo, sigue siendo una opción y también el fútbol brasileño. Incluso la Liga 1, donde el libro de pases se cierra a fines de marzo. Eso sí, por su terrible año 2020 en Alianza Lima, es difícil que alguien de afuera lo timbre.

