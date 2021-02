Antonio Gonzales es un personaje muy relacionado con Universitario de Deportes. Hizo gran parte de su carrera ahí y fue identificado por muchos años como parte de esa “garra” que siempre mostraba el club. El mediocampista tiene ya 34 años y sigue en el fútbol, el año pasado jugó en Pirata y esta temporada está en búsqueda de un nuevo equipo en la Liga 2 (Segunda). Eso sí, jura que por su pasado crema no aceptaría ser fichado por Alianza Lima, equipo al que posiblemente vuelva a enfrentar este año.

¿Seguirás jugando al fútbol?

Sigo buscando continuidad para seguir con el fútbol, ya sea en la Liga2 o Liga 1. Siempre dando lo mejor donde pueda estar.

¿Acabaste contrato con Pirata?

Sí, por el momento, estoy evaluando opciones. Seguramente voy a tener que conversar con la dirigencia de Pirata, que van a mejorar en organización financiera, pues deseo seguir con continuidad. Más allá del dinero, está el compromiso y honestidad de las personas que han querido contar conmigo.

¿De llamarte Alianza Lima, en Segunda, aceptarías?

Te cuento, en el 2010, tenía el 95 % por cerrar con Alianza, pero el hinchaje por la “U” me ganó. Ahora, si lo hice en aquel momento, en que Alianza me iba a pagar el doble en salario, ahora menos. Me siento muy identificado con Universitario, y eso valoro con el aprecio de los hinchas en las calles. Muchas personas se toman foto conmigo, reconocen mi trabajo, eso es gratificante.

