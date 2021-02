José Carranza es una de las figuras más representativas de Universitario de Deportes por la garra con la que jugaba en la cancha. Ahora, fuera de ella, no se calla nada y siempre está dispuesto a decir su verdad. El “Puma” habló de Leao Butrón, que hace unos días anunció su retiro; de Alianza Lima, de “Chemo” del Solar y hasta de Juan Carlos Oblitas.

¿Por qué siempre tuviste discrepancias con Butrón?

Más andaba preocupado por el equipo contrario que por el suyo. No es un líder ni referente. Yo conocí a verdaderos líderes en Alianza, que siempre daban la cara. En una baja nadie se salva.

¿Cómo nació el cortocircuito con ‘Chemo’?

Yo no hablo más de él. Solo hablo de mis amigos como Roberto Martínez, Cuto, ‘Balán’, Ciurlizza.

¿Aceptarías un diálogo de reconciliación?

No, ya fui muy claro con él. Lo dejo ahí.

¿El ‘Loco’ Vargas se retiro en silencio?

Todo por el manejo de esa empresa constructora. El ‘Loco’ tenía para seguir jugando, retirarse en la ‘U’, pero lo maltrataron.

¿Qué recuerdos de Juan Carlos Oblitas, quien cumplió 70 años?

Fue un padre en el fútbol para mí, para los chicos en Universitario. Siempre lo respeté. He jugado con él, y fue muy importante sus consejos. Hay gente que merece respeto, y otros no.

¿Llegaste a jugar a su lado en la ‘U’?

Muy rápido, inteligente. Por algo fue importante en el fútbol peruano, en el extranjero. Me ayudó bastante. Jugaba con él, Percy Rojas, Leo Rojas, Chirinos, Acasuzo. Ya jugar con ellos, con grandes, era cumplir su sueño.

¿Alguna anécdota?

Me ayudó mucho. Cuando me desviaba, me daba consejos. Él se retira del club porque nos salimos de una concentración por un tema había pasado con un compañero. Se enteró y renunció. En la U siempre éramos muy unidos. Por eso se fue a Cristal. Fue cuando él renuncia a la ‘U’.

¿Juan Carlos es hincha de la ‘U’?

Sí, pero se volvió de Cristal, fue lamentable.

¿Y cómo era el trato como entrenador?

A nosotros siempre nos habló con palabras fuertes, nos mentaba la madre, pero nosotros normal. Cada institución es distinta.

¿Qué hará la ‘U’ sin Alianza Lima este año?

El fútbol peruano ya no será igual. Es un clásico que no habrá este año. El único clásico es entre la ‘U’ y Alianza.