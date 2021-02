El pasado 30 de diciembre Alianza Lima anunció de manera oficial la salida de Alberto Rodríguez luego de cerrar un año catastrófico coronado con el descenso. El “Mudo”, quien llegó el 2020 bajo la dirección de Pablo Bengoechea, no cumplió con las expectativas en un año en la que sumó muchas ausencias por lesiones al igual que en sus dos años anteriores en Universitario de Deportes. Así, el ex selección peruana cerró otro año para el olvido para el pesar -también- de Ricardo Gareca.

Alberto Rodríguez fue fundamental en la selección peruana camino al Mundial de Rusia 2018, junto a Paolo Guerrero y Christian Cueva, incluso cuando llegó a Universitario de Deportes en la temporada 2018, jugó muy poco para estar a tope en la selección, que participó en la Copa del Mundo en junio de ese año. En la siguiente temporada, en 2019 siguió en Universitario de Deportes, donde estuvo 4 veces en banca pero no llegó a sumar minutos en partidos oficiales. En 2018 había jugado solo seis partidos con los cremas. Así llegó a Alianza Lima.

Su paso por Alianza

En la temporada 2020 con Alianza Lima apenas alineó en 12 partidos, estando en 10 de ellos como titular, sin embargo, cuando no estuvo lesionado, sus apariciones fueron bastante discretas y no pudo ser el referente que se esperaba que fuera en la zaga íntima. La temporada, entre Pablo Bengoechea, Mario Salas y Daniel Ahmed terminó siendo para el olvido y finalmente no se pudo evitar el descenso.

Su pésima temporada con Alianza Lima se coronó con una expulsión en la derrota 1-0 ante Mannucci, cuando Alianza Lima todavía luchaba por no caer en puestos de descenso. Tras su salida de tienda íntima en diciembre pasado no sabe más sobre el futuro del central de 36 años. A fines de marzo, Alberto Rodríguez cumplirá 37 años y aún no ha conseguido equipo.

Alberto Rodríguez fue el capitán de Perú en la noche que clasificó a Rusia 2018. (Foto: AP)

Futuro incierto

En tanto, en la Liga 1 ya las escuadras están en la fase final de pretemporada, por lo que cada vez se hace más difícil que pueda sumarse. Con ello, sus opciones de volver a la selección peruana para las Eliminatorias a Qatar 2022 se hacen casi nulas. Por lo pronto, el libro de pases de la Liga 1 está por cerrar.

Cabe recordar que el “Mudo” fue una pieza vital en el once de Gareca en las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018, se consolidó como referente en la zaga central y fue uno de los jugadores clave del técnico argentino. Sin embargo, las lesiones han terminado por mermar su rendimiento y regularidad en los equipos donde le tocó jugar.

