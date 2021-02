El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Agustín Lozano sorprendió a propios y extraños con una extensa entrevista para el canal de la periodista Alexandra Hörler, donde habló largo y tendido de varios temas, aunque dejó también muchos temas en baúl de los recuerdos. Lozano se sintió bastante cómodo en el programa LaHörler y así lo hizo notar. Eso sí, en redes sociales la entrevista fue catalogada de “muy suave” debido a que no se hizo hincapié en preguntas que podían incomodar al máximo representante del fútbol peruano. Claro, sí se habló de temas que incluso no le competen como la convocatoria de la selección peruana.

Ante estas críticas en redes sociales, la periodista y conductora Alexandra Hörler salió al frente aclarar varios puntos a través de su cuenta de Instagram. “Hay mucha gente criticándola (la entrevista), que por qué no le preguntaste esto o lo otro, yo fui con una lista de preguntas , pero yo no soy una persona irrespetuosa, distinto a lo que muchos piensan, el trabajo de un periodista no es incomodar y no es atacar a tus entrevistados, es hacerles las preguntas y ellos responden lo que creen conveniente”, afirmó la comunicadora en un video de Instagram.

La defensa de Alexandra

“Ellos contestan lo que ellos quieren contestar, nosotros los periodistas y la tarea del público es verlo, desarrollar un pensamiento crítico y sacar sus propias conclusiones. Mi base para mi trabajo es siempre ser absolutamente respetuosa con mis entrevistados, si no quieren hablar de un tema, tengo que respetar. Mis preguntas las hago con muchísimo respeto y muchísimo tino, ¿por qué?, porque así consigo que me sigan dando entrevistas”, agregó sobre las críticas a su entrevista con Agustín Lozano.

“No hay mermelada, a mi la Federación no me paga un sol, no tengo contrato con la Federación, no tengo contrato con Lozano, ni siquiera me han ofrecido ni siquiera ser jefa de prensa de la Federación, nada, nada”, sentenció.

Cabe recordar que Agustín Lozano dejó frases como las siguientes:

-“En 2 años hemos realizado lo que en casi 20 Federación no hizo y estoy seguro que este trabajo va a tener sus frutos en poco tiempo y mi mayor tranquilidad y seguridad es que algunos clubes ya empezaron por reconocerlo y algunas ligas también”.

-“El respaldo que me dio la Asamblea de Bases me lleva a ser más responsable, más cuidadoso, más profesional. No puedo defraudar la confianza que los asambleístas han depositado en mí, yo no soy un presidente de escritorio, soy un presidente que camina, que conoce los clubes, que conoce las ligas porque ahí está la esencia del fútbol”.

-“Mi objetivo es que algún día los clubes se sientan orgullosos de haber tenido un presidente que se encargue de velar por ellos y sé que ese día va a llegar”.

