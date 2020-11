Juan Francisco Baldeón es un profesor universitario peruano que dicta clases de Derecho desde hace 17 años y durante los últimos tres, usa plataformas digitales similares a Zoom para impartir sus lecciones en línea; sin embargo, hace unos días un video de una de sus intervenciones con sus alumnos de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) se volvió viral al anunciarles que iba a renunciar por su falta de compromiso con sus cátedras.

En el material, compartido originalmente en el grupo de Facebook llamado “UNFV página oficial derecho y ciencia política oficial” y replicado en populares redes sociales como YouTube, se observa al docente expresándole su frustración a sus estudiantes por no haber leído el material requerido para la sesión virtual que encabezaba el pasado lunes 26 de octubre.

“Desaliento, en verdad, ni ganas de enseñar y en este momento que ya no tengo ganas de enseñarles, ya me harté. Ya me harté, de veras. Y este sistema está para avanzar el próximo año y no quiero sentirme mal porque mañana o más tarde van a decir ‘este profesor no me enseñó nada’. No es que no te enseñé nada, es que tú no leíste”, se le oye decir al catedrático, cuya cámara era la única encendida en la reunión vía Zoom.

“El problema es de ustedes, pobre país, va a confiar la gente en ustedes sus problemas. Si no estudian, es problema de ustedes, no es del docente. Estoy viendo la próxima semana de renunciar y me largo con mi conciencia tranquila. Gracias, alumnos, hasta nunca”, espetó, aunque, de acuerdo al portal BBC Mundo, la casa de estudios confirmó que el catedrático sigue impartiendo sus clases a otros grupos pero ya no al del video viral .

