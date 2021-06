La joven, Verena García de 16 años, lleva una vida constantemente interrumpida por la tos. Que la persigue cada tres segundos, 24 horas del día desde hace ya seis meses, cuando se contagió de coronavirus. Esto le ha producido también un crecimiento de ansiedad, ya que los médicos no han podido hallar una cura ni un tratamiento.

Muy aparte de la tos, Verena expresa que también tiene “Muchas más secuelas como mareos o inflamación articular”. Y a pesar de que lleva con estos malestares desde el 27 de octubre de 2020 ningún especialista parece dar con una solución. “No hay un diagnóstico claro”, dice la joven en conversación con El Mundo.

“Mi vida ha cambiado completamente. No puedo ir al cine, salir con mis amigas, ir a comer... Tengo que pasarme el día en casa. No puedo ir a clase, solamente me conecto online”, señaló García.

Un equipo médico estudia si el problema es neurológico. Verena también sufre terribles dolores de cabeza y problemas musculares.

