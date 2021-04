Un terrible hecho ocurrió el último jueves en el distrito de Villa María del Triunfo luego de conocer que un despiadado sujeto intentó asesinar a su conviviente quemándola viva sin importar que esperaba un hijo suyo.

La víctima Estefany Gamarra (22) contó los detalles de lo sucedido. “Yo estaba durmiendo sola en mi casa, no había nadie, y de repente escucho que se abre la puerta, entra y rápidamente me echa la gasolina en mi cara, entonces me cae en el ojo y no podía ni ver. Luego cuando me estaba lavando él me empieza a echar la gasolina en la cabeza”, señaló.

Este hecho dejó a más de dos familiassin hogar, pues la acción de Luis Martín Ceijas Isla (28), provocó un incendio general que alertó a todo el sector del distrito.