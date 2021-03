No es fácil ser Cristiano Ronaldo. Uno de los mejores jugadores del mundo debe cuidarse en todo momento y alejarse de las tareas “complicadas” del hogar para evitar lesionarse. Pues aunque parezca una broma, ‘CR7′ no puede ni cambiar un foco, según contó su esposa Georgina Rodríguez. La modelo se encarga de estas actividades, mientras el futbolista se cuida y ejercita en el gimnasio de su casa.

“Cambiar una bombilla de luz en nuestra casa es imposible, tenemos techos tan altos. Si fueras Cristiano Ronaldo, ¿cambiarías una bombilla a casi 20 pies del suelo? Mejor no. Cuídate y dedícate a ser el mejor en lo que haces. Yo me ocuparé del resto. Hago que todo salga bien, me gusta cuidar a mi familia y mi hogar”, dijo.

“Compartimos el gimnasio porque solo tenemos uno en la casa. He aprendido mucho de él: me enseña, me ayuda y me motiva. Aunque ya era una mujer sana y deportista, hoy y gracias a él me siento aún mejor. Al principio me daba vergüenza entrenar junto a él. Es Cristiano Ronaldo al fin y al cabo. Pero luego todo cambió, él es mi inspiración”, finalizó.